Anita Sokołowska zdradziła, którego z jurorów "Top Chef. Gwiazdy od kuchni" boi się najbardziej! Okazuje się, że gwiazda znana z hitowego serialu "Przyjaciółki" najbardziej obawia się Macieja Nowaka. Anita Sokołowska przyznała, że wynika to głównie z tego, że właśnie z nim znają się z zupełnie innej strony i nagle spotkali się na planie wspólnego projektu. Jak widać Wojciech Modest Amaro i Ewa Wachowicz nie są straszni Anicie Sokołowskiej:

Chyba Maćka Nowaka. My z Maćkiem znamy się z zupełnie innej przestrzeni, przestrzeni teatralnej, ze środowiska teatralnego. I tutaj on występuje w zupełnie innej roli, ja też w zupełnie innej roli. Bo ja mogę się uśmiechać, ale nie zagram tego, że jestem świetną kucharką, bo jeśli coś mi nie wyjdzie to mi po prostu nie wyjdzie.