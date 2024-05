Ania i Jakub z programu "Rolnik szuka żony" spodziewają się dziecka i wszystko wskazuje na to, że maleństwo lada dzień pojawi się na świecie. Zakochani szykują się do narodzin swojej pociechy, ale tuż przed porodem przekazali wspaniałe wieści i pokazali, jak świętują ten wyjątkowy czas. Zobaczcie, co para postanowiła zrobić zanim na świecie pojawi się ich synek! Ania opublikowała wpis, w którym podzieliła się swoim szczęściem.

Reklama

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" pochwalili się swoim szczęściem

Ania i Jakub poznali się w programie "Rolnik szuka żony" i niedługo po zakończeniu emisji poinformowali o tym, że spodziewają się synka. Fani pary byli zachwyceni i od razu ruszyli z gratulacjami, a ostatnio ukochany rolniczki zdradził, że lada moment dziecko pojawi się na świecie. Te ostatnie chwile przed porodem Ania i Kuba postanowili wykorzystać na spędzenie czasu tylko we dwoje. Teraz okazuje się, że para z "Rolnik szuka żony" ma co świętować! Na InstaStory Ania i Kuba pochwalili się zdjęciem z restauracji i dopisali:

Urodzinowa randka -przyznała Ania z Rolnika.

Co ciekawe, Kuba wyznał również, że to ostatni tydzień kiedy dziecko jest jeszcze w brzuszku Ani. Fani pary mogą zacząć odliczać godziny do narodzin chłopca.

Ostatni tydzień, kiedy 'dziecko' może pojeść takie pyszności - zdradził Jakub.

@jakub_manikowski

Ania właśnie opublikowała post, w którym podziękowała za wszystkie życzenia urodzinowe i potwierdziła, że niebawem na świecie pojawi się jej pierwsze dziecko. Dodatkowo rolniczka zdradziła, że Kuba jest dla niej wielkim wsparciem w tym stresującym okresie:

Dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe. Maj w tym roku jest wyjątkowy dla mnie, ponieważ zaraz po moich urodzinach na świat przyjdzie nasz mały, wyczekany chłopczyk. Choć stres i podekscytowanie przeplata się ze sobą nawzajem staram się być silna a podporą moja w tym wszystkim jest mój Kuba, jest dla mnie ogromnym wsparciem - czytamy.

Zobacz także

Ania z programu "Rolnik szuka żony" niewątpliwie stresuje się nową rolą życiową, o czym niedawno poinformowała na swoim Instagramie. Warto zaznaczyć, że dla rolniczki będzie to totalna nowość, ponieważ powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Kuba zaś jest już doświadczonym tatą i ma dwie córki oraz syna z poprzedniego związku, z którymi niedawno spędził kilka dni na wyjeździe majówkowym. Fani tej dwójki nie mają wątpliwości, że zarówno Ania, jak i Kuba nie mogą doczekać się tego magicznego momentu, gdy na świecie pojawi się ich wspólne dziecko.

Instagram @aniaderbiszewska

Przed uwielbianą parą z programu "Rolnik szuka żony" piękny moment. Fani zapewne czekają na szczęśliwe rozwiązanie ciąży i pierwsze zdjęcie maleństwa.

Reklama

Zobacz także: Ania z "Rolnika" wreszcie podzieliła się swoim szczęściem: "Baby boy"