Wiosna w telewizji okazała się łaskawa dla Polsatu, który dzięki nowym propozycjom wprowadzonym na nasz rynek był liderem oglądalności w ostatnich miesiącach. Wiele wskazuje na to, że stacja jesienią będzie musiała powalczyć o widzów z TVN-em, który szykuje dla swoich widzów kilka niespodzianek. Jedną z nich jest wracający do stacji program "Top Model. Zostań modelką" , który zmienił zasady i teraz pozwoli także mężczyznom na zaistnienie w branży. Przypomnijmy: Top Model z nowymi zasadami. Co się zmieni? Pewnego rodzaju rewolucję przeżyje także inny format stacji, a mianowicie "Mam talent" . Siódma już edycja do której wystartowały castingi to nie tylko nowi uczestnicy, ale także nowe zasady, które uatrakcyjnią show. Od tej edycji, jurorzy będą mieli do dyspozycji złoty przycisk. Każdy z jurorów będzie mógł go użyć tylko raz podczas wszystkich castingów. Jego użycie podczas występu uczestnika sprawia, że automatycznie trafia on do odcinków na żywo. Uniknie tym samym możliwości odpadnięcia podczas obrad jury, które są zwieńczeniem castingów. Oznacza to, że Agnieszka Chylińska , Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola już w trakcie pierwszych castingów będą mogli wskazać swojego faworyta. Co sądzicie o takiej zmianie? Myślicie, że któryś z jurorów zdecyduje się na naciśnięcie "złotego przycisku"? Zobacz: Margaret rzuciła się na Chylińską przed toaletą. Nie bez powodu Pierwszy casting "Mam talent":