Sara Egwu James pochwaliła się zaskakując wiadomością! "W końcu mogę Wam ogłosić"

Najpierw zwróciła na siebie uwagę polskich widzów wygrywając "The Voice Kids". Gdy zwyciężając "Szansę na sukces" stała się polską reprezentantką na najbliższy konkurs Eurowizji Junior okrzyknięto ją następczynią Roksany Węgiel i Wiktorii Gabor. Czy powtórzy ich wielki sukces i również wygra w prestiżowym konkursie? Mamy nadzieję, że tak, i z pewnością trzyma za nią kciuki wielu polskich widzów. Niestety, nie wszyscy. Jak się okazuje, Sara - z uwagi na swoją oryginalną urodę - padła też ofiarą internetowych hejterów. Jak odpowiada na podszyte rasizmem uwagi? Zobacz także: Sara James jedzie na Eurowizję Junior 2021 z utworem "Somebody"! Ma szansę wygrać? Sara Egwu-James odpowiada hejterom i rasistom W końcu września widzowie "Szansy na sukces" zdecydowali, kto będzie polskim reprezentantem na konkurs Eurowizji Junior 2021 . Bezkonkurencyjna okazała się Sara Egwu James . 13-latka miała już na koncie wielki sukces - została zwyciężczynią ostatniej edycji "The Voice Kids" . Jednak Eurowizja może jej otworzyć drogę do naprawdę wielkiej kariery na miarę Roksany Węgiel, czy Viki Gabor. Sara ma trojkę młodszego rodzeństwa, mieszka zaś w Ośnie Lubuskim. Śpiewa oraz uczy się gry na pianinie - umiejętności wokalne szlifuje w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych. Egzotyczną urodę zawdzięcza tacie, Johnowi, który pochodzi z Nigerii. Sam również jest muzykiem i śpiewa. Często występuje z innymi muzykami, współtworzy też duet "Loui & John", który przypomniał np. wielki hit Stinga "Englishman in New York". Niestety, to co jednych zachwyca - czyli uroda nastolatki, dla innych jest powodem do docinków, czy wręcz...