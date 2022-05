Roksana Węgiel i Sara James gwiazdami na koncercie Fundacji "Polsat". Roxie miała aż dwie stylizacje

Sara James i Roxie Węgiel wzięły udział w koncercie "Fundacji Polsat" zorganizowanej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Na wydarzeniu w Skierniewicach nie mogło zabraknąć najpopularniejszych nastolatek w Polsce. Roksana Węgiel wystąpiła aż w dwóch stylizacjach. Sara James również prezentowała się na scenie jak prawdziwa gwiazda! Koniecznie zobaczcie zdjęcia dziewczyn z wczorajszego koncertu.

Roksana Węgiel w dwóch stylizacjach na koncercie

Gwiazdy z dziećmi pojawiły się na koncercie Fundacji Polsat. Znani rodzice nie tylko pozowali z nimi na ściankach ale również wystąpili na scenie. Nie zabrakło Justyny Steczkowskiej z synami i partnerką Leona czy Michała Wiśniewskiego z córkami i Anną Świątczak. Koncert dla dzieci nie mógł się odbyć również bez nastoletnich idolek współczesnej młodzieży. Na scenie pojawiła się m. in. Roksana Węgiel, która zaprezentowała się w aż dwóch spektakularnych kreacjach. Na scenie musiała również poradzić sobie w kryzysowej sytuacji. Produkcja zaliczyła wpadkę po występie Roksany Węgiel na koncercie "Fundacji Polsat" i wyłączyła jej mikrofon tuż przed tym jak chciała zapowiedzieć występ Urszuli.

Podczas jednego z występów Roksana Węgiel zdecydowała się na elegancką, białą sukienkę, w mocno futurystycznym stylu - w takim wydaniu zdecydowanie nie wygląda jak dziecko!

Roksana Węgiel zachwyciła kreacjami podczas koncertu "Fundacji Polsat"

Roksana Węgiel podczas koncertu Fundacji Polsat miała dwa wyjścia. Korzystając z czasu antenowego podziękowała rodzicom, że wiele dla niej poświęcili, by dziś mogła być w tym miejscu, którym jest. Roxie Węgiel ma przepiękną relację z rodzicami. Kilka dni temu świętowała Dzień Matki wzruszającym wpisem. Gdy Roksana Węgiel opublikowała zdjęcie z mamą, internauci stwierdzili, że wyglądają jak bliźniaczki.

Roksana Węgiel z roku na rok staje się coraz bardziej podobna do mamy. Niektórzy nie mogą uwierzyć, że ich 12-letnia ulubienica, którą pamiętają z "The Voice Kids" niedługo będzie już pełnoletnia. Roksana Węgiel podczas koncertu "Fundacji Polsat" zaprezentowała się w aż dwóch stylizacjach. Miała na sobie nie tylko białą elegancką sukienkę ale również liliowy kombinezon, składający się z szerokich eleganckich spodni oraz góry z falbanami. Krój kreacji odsłonił ramiona Roxie Węgiel i podkreślił jej wysportowaną sylwetkę. Młoda gwiazda zaprezentowała się również w wysoko i ciasno upiętym kucyku, przez co internauci porównali ją do Ariany Grande. W której wersji Roksana Węgiel wyglądała lepiej? Nam trudno jest wybrać!

Sara James na koncercie fundacji Polsat

Podczas koncertu "Fundacji Polsat" nie mogło zabraknąć również Sary James, która w 2021 roku zachwyciła podczas Eurowizji Junior swoim głosem. Zajęła zaszczytne drugie miejsce, a jej inspirującego utworu "Somebody" nie mogło zabraknąć podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka. Sara James prezentowała się na scenie równie dobrze, co jej starsza koleżanka, jednak w odróżnieniu od Roksany Węgiel wybrała luz zamiast elegancji.

Sara James wystąpiła na scenie koncertu "Fundacji Polsat" w iście miejskiej odsłonie. Postawiła na szerokie jasne spodnie typu "bojówki" oraz biały top. Całość przełamała dzierganym, pomarańczowym swetrem. Jej włosy zdobiło setki warkoczyków. To jednak z ulubionych fryzur Sary James i bardzo często do niej wraca. Młoda gwiazda postawiła na pazur, a stylu mogłaby się od niej uczyć niejedna starsza koleżanka. Oglądaliście koncert "Fundacji Polsat"? Podobały wam się występy Sary James, Roksany Węgiel i innych?