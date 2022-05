Sara  James wystąpiła amerykańskim Mam Talent! Fani nie mają wątpliwości, że przeszła dalej!

Sara Egwu James jest jedną z najzdolniejszych wokalistek młodego pokolenia. Artystka zdecydowała się na międzynarodową karierę, a furtką do światowego show-biznesu ma być dla niej Amerykański "Mam Talent". Zwyciężczyni "The Voice Kids" poinformowała o swoim sukcesie za pomocą Instagrama. W sieci pojawiło się również wymowne nagranie, które utwierdził polskich fanów w przekonaniu, że Sara James pokazała się z najlepszej strony.

Sara Egwu James w "America's Got Talent". Jak jej poszło?

Sara Egwu James jakiś czas temu zawładnęła polską sceną muzyczną. Zwyciężczyni "The Voice Kids" przebojem wdarła się do show-biznesu i zdobyła spore grono fanów, którzy uwielbiają jej twórczość. Nastolatka stara się łączyć obowiązki w szkole, koncerty oraz kolejne wyzwania zawodowe. Niedawno Sara Egwu James wystąpiła na koncercie "Fundacji Polsat", a swoim wykonem zachwyciła zgromadzoną publiczność oraz widzów przed telewizorami. Nikt wówczas nie wiedział, że nastoletnia wokalistka skrywa tajemnicę, która może zmienić zarówno jej życie, jak i całą karierę. W poniedziałek, 30 maja, Sara James ogłosiła, że wzięła udział w castingu do "America's Got Talent". Tym razem do sieci trafiło nagranie, które ucieszyło fanów, a w komentarzach pojawiło się wiele miłych słów.

- Sara James!!! Tak to może oznaczać jedno :)

Zobacz także: Sara James w fotelu jurora The Voice Kids! Nowe zdjęcie zelektryzowało fanów 13-letniej gwiazdy

Internauci zachwyceni udziałem Sary James w amerykańskim "Mam Talent"

W sieci pojawiły się pierwsze zapowiedzi nowego sezonu programu. Okazuje się, że Sara James jest jedną z uczestniczek, którą tam pokazano. Fani nie mają wątpliwości, że to może oznaczać, że ich ulubienica zachwyciła amerykańskie jury i zaszła bardzo wysoko w programie

- Sara James???? O mój Boże jestem taka podekscytowana

- SARA JAMES W AGT O mój Boże co za wiadomość! Naprawdę nie mogę w to uwierzyć! Wygrasz to!

- Sara James, jesteśmy z Ciebie dumni! Czuję, że wygrasz!

EastNews

Nastoletnia gwiazda może liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy zarówno w komentarzach na YouTubie, jak i w mediach społecznościowych Sary James wyrazili swoją radość.

- Świat na ciebie czeka!❤️❤️❤️

- AAAAAAAA!😀😁🔥 Ale supeeer❤💓👏 Trzymam kciuki, żebyś zaszła tam jak najdalej😊

- o wow 🔥😍

Gwiazdy trzymają kciuki za Sarę Egwu James w amerykańskim "Mam Talent"

Sara Egwu James miała szansę zaprezentować się przed jury w składzie: Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum i Sofia Vergara. Polscy fani z niecierpliwością czekają na emisję castingów, by zobaczyć jak poszło młodej wokalistce. Już sam start w castingach na amerykańskiej scenie "Mam Talent" Sara Egwu James może uznać jako sukces. Mocno trzymają za nią kciuki nie tylko internauci ale również gwiazdy: