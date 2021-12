Eurowizja Junior 2021: Matka Malény nastawiała widzów przeciwko Sarze James!

Za nami finał Eurowizji Junior 2021. Sara James zajęła wysokie drugie miejsce, przegrywając z Maléną z Armenii zaledwie 6 punktami. Tym razem Polska była o włos od kolejnego (trzeciego w historii) zwycięstwa. Widzowie jednak są oburzeni ostatecznym werdyktem, a oliwy do ognia dolało tylko skandaliczne zachowanie matki zwyciężczyni, która tuż przed finałem namawiała widzów do oszustwa oraz sugerowała, aby nie głosować na kraje, które są faworytami do wygranej, w tym również na Polskę.

Eurowizja Junior 2021: Matka Malény z Armenii w ogniu krytyki

W tym roku finał Eurowizji Junior 2021 był na naprawdę wysokim poziomie. Polskę reprezentowała zdolna Sara James. Jej wykonanie piosenki "Somebody" zachwycało widzów i jurorów już podczas prób przed oficjalną galą. Podobnie było podczas samego wielkiego konkursu Eurowizji Junior w Paryżu. Sara James ostatecznie od widzów i jurorów zebrała aż 218 punktów, co dało jej drugie miejsce w tabeli. Wielką zwyciężczynią okazała się być Maléna z Armenii z piosenką "Qami Qami".

Zwycięstwo Malény z Armenii odbyło się jednak w cieniu skandalu. Fani Eurowizji nie kryli swojego oburzenia po tym, jak zorientowali się, że matka uczestniczki namawia internautów do oszustwa w głosowaniu i sugeruje, by specjalnie nie głosować na faworytów, aby zwiększyć szanse na zwycięstwo córki, która również była typowana do wygranej w konkursie:

Dziś rusza pierwszy etap głosowania na Eurowizji Junior, tutaj wskazówki, jak zrobić to wiele razy z tego samego urządzenia. Pierwszy głos oddajcie na Armenię, a następnie wybierzcie dwa następne kraje - niemile widziane jest głosowanie na Polskę, Francję oraz Rosję, bo to głowni faworyci. Powodzenia" - napisała w piątek na Instagramie.

Fani nie kryli oburzenia po tym, co przeczytali, a swoje zdanie wyrazili w mediach społecznościowych:

- Czy to nie dziwne, że Portugalia i Serbia mają tak wysoką pozycję, gdy matka Malény uznała je za najsłabsze i zaproponowała, by na nich głosować? Zastanawiam się, ile głosów było niesprawiedliwych

- Mama Malény z Armenii powiedziała na Instagramie, żeby nie głosować na Polskę, Rosję czy Francje czyli na mocne kraje a głównie na słabe i wskazała Serbie i Portugalię a ona jest popularna w Armenii i w ogóle Portugalia zajęła 3 miejsce u widzów xd - pisali na Twitterze

Oliwy do ognia dodał fakt, że Polska przegrała z Armenią zaledwie 6 punktami, z czego polskie jury przyznało Armenii aż 12 punktów, a Armenia Sarze James zaledwie jeden. Co sądzicie na temat zamieszania wokół wygranej Malény? Czy jej popularna w Armenii matka, którą na Instagramie śledzi 129 tysięcy osób, mogła mieć realny wpływ na przebieg głosowania? Z drugiej strony jej postawa i namawianie do obejścia zasad w konkursie (w tym wypadku dziecięcym) było co najmniej nieeleganckie.