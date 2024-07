Agnieszka Kaczorowska zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"! Już w najbliższym odcinku aktorka pojawi się na parkiecie! Młodzieżowa Mistrzyni Świata w tańcach latynoamerykańskich, posiadaczka najwyższej klasy tanecznej „S”, aktorka młodego pokolenia uwielbiana przez polską publiczność za rolę Bożenki w serialu "Klan" wspomoże w piątkowym odcinki Adama Zdrójkowskiego i Wiktorię Omyłę. Jak Agnieszka Kaczorowska komentuje swój chwilowy powrót do "Tańca z Gwiazdami"?

Kiedy pojawiła się propozycja gościnnego występu w tej edycji „Tańca z Gwiazdami”, było mi bardzo miło. Ucieszyłam się, bo mam do programu ogromny sentyment. Adam i Wiktoria to młodzi ludzie pełni pasji i pozytywnej energii. Mam nadzieję, że widzom spodoba się to co przygotujemy.