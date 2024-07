Agnieszka Kaczorowska o odejściu z "Tańca z Gwiazdami"! Tancerka kilka tygodni temu ogłosiła, że w jesiennej edycji nie zobaczymy jej w tanecznym show. Agnieszka Kaczorowska przyznała, że czas na nowe wyzwania, ale z pewnością będzie miło wspominać czas, który tam spędziła. W rozmowie z Party.pl wyznała jednak, że być może wróci do "Tańca z Gwiazdami", ale na pewno nie w najbliższej edycji. Ma jednak bardzo przyjemne wspomnienia:

Przychodzą takie dni, że sobie myślę, jak to będzie oglądało się tę kolejną edycję. Na pewno będzie trochę smutku i nostalgii, że mnie tam nie ma. To się wiąże tylko z dobrymi wspomnieniami. To był fantastyczny czas. Dlatego kto wie? Może jeszcze tam zatańczę! Ale takie decyzje o zmianach mimo, że są bardzo trudne to myślę, że to one pozwalają nam lecieć dalej.