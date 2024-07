Agnieszka Kaczorowska zdążyła już dostać kilka ofert rozbieranych sesji, w tym jedną od magazynu "Playboy". Wszystkie jednak konsekwentnie odrzucała, tłumacząc, że takie zdjęcia nie są jej potrzebne i mogłyby negatywnie wpłynąć na jej wizerunek. Teraz jednak widzowie będą mogli zobaczyć ją nago w najbliższym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Przypomnijmy: Kaczorowska pokaże się całkiem nago. Nie zrobi tego w Playboyu

Tancerka rozpocznie jutrzejszy występ z Rafałem Maślakiem od odtworzenia kultowej sceny z filmu "American Beauty" - będzie leżeć nago pośród czerwonych płatków róż. Postanowiliśmy zapytać Agnieszkę, jak się czuję przed tak odważnym występ i to przed milionami telewidzów. W rozmowie z AfterParty.pl, Kaczorowska przyznała, że podchodzi do tego, jak do zadania aktorskiego, a nad świadomością własnego ciała pracuje już od dawna. Podkreśla też, że nie będzie używała ciała jako narzędzia.



Podchodzę do swojej pracy bardzo profesjonalnie zarówno w temacie tańca, jak i aktorstwa. Wykonując zawód aktorki a także tancerki, jestem jak najbardziej za używaniem ciała jako jednego ze środków artystycznego wyrazu. Najważniejsze aby ciało nie było używane jako narzędzie, ale występowało w roli „autora” danego obrazu. Bardzo ważna jest świadomość swojego ciała... Nad tym wszystkim pracuję od najmłodszych lat. Serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania najbliższego odcinka "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie m.in. zatańczymy z Rafałem Maślakiem walca wiedeńskiego do utworu Bon Jovi „Bed of roses” - tłumaczy w rozmowie z nami.

