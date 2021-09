"40 kontra 20": Kinga pokazała zdjęcia sprzed powiększania ust! "Dacie wiarę?" 

Magda Jankowska była jedną z najbardziej barwnych uczestniczek drugiej edycji "Hotelu Paradise" . Nie da się nie zauważyć, że dziewczyna lubi medycynę estetyczną i pomimo młodego wieku, skorzystała już z zabiegu powiększania ust. Ale teraz po udziale w hitowym programie TVN7, Magda postanowiła pójść o krok dalej. Na początku 2021 roku planuje zrobić... operację plastyczną piersi! Zabieg będzie ją słono kosztował. Co dokładnie planuje zrobić Magda? Sprawdźcie! Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Robert ma nową dziewczynę! Pokazał wspólne zdjęcia! To piękna Miss! "Hotel Paradise": Magda Jankowska planuje operację plastyczną piersi Udział w "Hotelu Paradise" przyniósł uczestnikom sławę i rozpoznawalność. Teraz to od nich zależy, jak wykorzystają swoje pięć minut. Jedną z osób, która z pewnością nie próżnuje w tym temacie jest Magda Jankowska. Na swoim Instagramie dziewczyna zgromadziła już rzeszę fanów - jej konto obserwuje ponad 448 tys. internautów. Uczestniczka "Hotelu Paradise" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i wygląda na to, że kariera influencerki stoi przed nią otworem. Magda po programie udzieliła już kilku wywiadów, w tym dla portalu Pomponik.pl. W ostatniej rozmowie zdradziła, że ma w planach... operację biustu! Po Nowym Roku na pewno zrobię biust. Już jestem po konsultacjach. Jeszcze terminu nie mam dobranego, z tego względu, że jeszcze nie wiem, co mnie czeka po Nowym Roku, czy może jakaś nowa produkcja, czy nowy projekt, dlatego jeszcze zwlekam - powiedziała Magda w rozmowie z dziennikarzem Pomponik.pl Uczestniczka drugiej edycji "Hotelu Paradise" nie ma jednak zamiaru powiększać swojego biustu - jak przyznała, jej piersi i tak już są duże. Z tego też względu...