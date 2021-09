"40 kontra 20" Kinga uspokaja fanów i zapowiada zmiany: "Przygotowuję coś wyjątkowego"

Robert i Kinga to jednocześnie najbardziej zaskakująca i romantyczna para "40 kontra 20". Między dwojgiem zakochanych od początku bardzo iskrzyło, oprócz zainteresowania sobą i wzajemnego zachwytu Kinga i Robert musieli zmierzyć się z wieloma nieporozumieniami, kłótniami i intrygami dziewczyn, które chciały tę relację podważyć. Tym większe było więc zaskoczenie, gdy okazało się, że Robert postanowił kontynuować znajomość z Kingą także po programie! Uczestniczka nie kryła swojego szczęścia i teraz, po dwóch miesiącach od zakończenia zdjęć, wciąż wygląda na bardzo zadowoloną ze swojej relacji. Mimo tego Kinga i Robert wciąż nie zaspokoili ciekawości widzów i nie odpowiadają na ich pytania dotyczące swoje zażyłości. Okazuje się, że powodem tego zachowania jest "niespodzianka". O co chodzi?

"40 kontra 20": Kinga szykuje "coś naprawdę wyjątkowego"

Gdy tylko w TVN 7 zakończyła się emisja finałowego odcinka "40 kontra 20" Kinga i Robert mogli odetchnąć z ulgą. Po dwóch miesiącach konspiracji, para w końcu oficjalnie mogła pochwalić się swoim szczęściem. Kinga chętnie publikowała wspólne zdjęcia z ukochanym, mówiła o tym, jak wspólnie spędzają czas, a nawet wróciła do archiwalnych zdjęć, by pokazać fanom, jak wyglądały "nielegalne" randki jej i Roberta.

Instagram @robertkochanek.official

Jednak para, mimo że od czasu do czasu pokazuje się razem, to w ogóle nie odpowiada na ciekawskie i bardzo liczne pytania widzów. To bardzo zaniepokoiło fanów, jednak Kinga postanowiła ich uspokoić. Okazuje się, że uczestniczka razem z ukochanym pracuje nad zaskakującym projektem:

Wróciła wasza ulubienica, na którą wciąż narzekacie, że nie macie żadnych odpowiedzi, żadnych live’w. To fakt, ale już się tłumaczę. Jest to spowodowane tym, że przygotowuję dla was co naprawdę wyjątkowego. Więc chciałabym po prostu zadbać o każdy detal, więc proszę o cierpliwość. Ale będą odpowiedzi na pytania, będą z Robertem, bo o to też pytacie. Więc w najbliższym czasie postaramy się to dla was zorganizować, żebyście się tak nie niecierpliwili - zapewniła Kinga.

"40 kontra 20": Kinga zapowiada wielkie zmiany

A nad czym pracuje uczestniczka? Okazuje się, że jej nowy projekt to niespodzianka. Co więcej, Kinga postanowiła nawet zachęcić fanów, by zgadywali, jakim projektem para właśnie się zajmuje:

Pomimo tego, iż dzisiaj jest pochmurny dzień, to dla mnie jest wyjątkowy. Udało mi się dopiąć wszystkie szczegóły dotyczące niespodzianki, którą dla Was przygotowywałam. Jest to dla mnie ważne, ponieważ jest to coś ode mnie (chociaż nie tylko) specjalnie dla Was kobietki, na ten moment mogę zdradzić tylko, że będzie sensualnie, zmysłowo, romantycznie i tanecznie 🍾🥂 jestem ciekawa czy zgadniecie - napisała na swoim Instagramie.

Fani poczuli się bardzo zaintrygowani, a pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat planów Roberta i Kingi. Od nowych projektów ubrań, po dziecko...

Marka odzieżowa z sukienkami ❤️ Zapewne bielizna do tańca ❤️ Kolekcja bielizny a w roli głównej TANIEC TY i ROBERT ❤️ 💃🕺 Będzie Was troje 😍😍❤️ Jesteś w ciąży 🔥🔥❤️ - zgadują fani.

Faktycznie, zagadka nie należy do najłatwiejszych, a większość odpowiedzi fanów, wydaje się być prawdopodobna. Szczególnie zaś zaskakują komentarze dotyczące ciąży. Internauci z pewnością sugerują się podejrzeniami, że para jest już po zaręczynach i ma poważne plany na przyszłość.

Kinga przeprosiła fanów, że razem z ukochanym nie udzielają się w mediach społecznościowych tak, jak druga zwycięska para - Bartek i Patrycja. Uczestniczka "40 kontra 20" zapewnia, że nadrobi te zaległości, a teraz jest zdecydowanie bardziej skupiona na pewnym projekcie. Jak myślicie, jakim?

kinga_40kontra20/Instagram

Kinga i Robert to zdecydowanie najbardziej zaskakująca para "40 kontra 20". Ich relacja przechodziła prawdziwe trudności w programie. Inne mieszkanki posiadłości Seniora bardzo dbały, by Robert widział wciąż Kingę w złym świetle, a to doprowadziło nawet do tego, że wyrzucił ją z willi! Mimo mnóstwa perturbacji Robert nie mógł przestać myśleć o Kindze. Widzowie bardzo ucieszyli się na wybór Seniora, a tuż po finale posypały się liczne gratulacje.

Instagram @40kontra20tvn7

Kinga jest właścicielką marki z damską bielizną. Fani podejrzewają więc, że projekt, nad którym pracuje z Robertem, może dotyczyć właśnie jej firmy.