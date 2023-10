1 z 6

Robert Kochanek i Kinga Zapadka wygrywają program

Wielu widzów "40 kontra 20" od początku typowało, że to właśnie oni wyjdą z programu trzymając się za ręce. Relacja Roberta Kochanka i Kingi Zapadki była intensywna, chociaż pełna problemów. Nie raz dochodziło pomiędzy nimi do awantur, a pozostałe uczestniczki nie wierzyły w szczerość uczuć pięknej blondynki. Kinga przyznała, że nie jest przyzwyczajona do tego, że musi walczyć o mężczyznę i jeżeli będzie musiała robić to na siłę, to z pewnością sobie odpuści. Po Robercie jednak widać było, że imponuje mu, gdy kobieta się stara, a bezpośrednie zachowanie Kingi często odbierał jako olewcze i odsuwał ją od siebie, a w pewnym momencie nawet wyrzucił z willi. Pomiędzy Kingą a Robertem często dochodziło do spięć. Senior i faworytka do jego serca łapali się za słówka, jak podczas wymownej rozmowy o "warszawskich eskortach", czy kiedy Robert bezdusznie skomentował marzenie o nauce plucia z dzieciństwa "dwudziestki", które miało być żartem z jej strony. Wówczas Linda wydała wyrok, że ich relacja nie ma szans, ponieważ nie potrafią ze sobą rozmawiać. W przedostatniej eliminacji tuż przed finałem Robert podziękował Kindze:

Kinga... Nasze rozmowy nabierały tempa i naprawdę chyba ta maska Kingi została zdjęta. Ale chyba nasza historia dobiegła końca.

Tę przykrą decyzję Kinga choć mocno przeżyła, przyjęła z pokorą:

Jest to bardzo dla mnie trudne. Jeśli przez ten okres nie zajęłam miejsca nawet najmniejszego w twoim sercu to przyjmuje to z pokorą.

Obojętna na smutek Kingi nie mogła pozostać Agata. Uczestniczka postanowiła oddać swoje miejsce w programie by Robert i Kinga jeszcze raz mogli przemyśleć to, co ich łączy. Tak wiele zbiegów okoliczności i uczucia, które rodziły się w ich sercach były na tyle silne, że Robert nie mógł jeszcze raz odrzucić Kingi i... to właśnie ją wybrał w finale! Kinga Zapadka i Robert Kochanek to jedna z dwóch par, które wygrywają pierwszą edycję "40 kontra 20"!