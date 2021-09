"40 kontra 20": Fani mają dowody na to, że Robert i Kinga się rozstali? Jest komentarz

Kinga w „ M jak miłość ” jest w coraz bardziej dramatycznej sytuacji. Kolejne rozstanie z Piotrkiem, napięta atmosfera między nimi, problemy z dziećmi i dziwna relacja z Pawłem sprawiają, że powoli zaczyna się załamywać. Do tej pory to ona służyła pomocą i radą innym, a teraz sama potrzebuje szczerej rozmowy. W końcu Zduńska nie wytrzyma i zwierzy się swojej teściowej z trudnej relacji z jej synami. Jak Marysia zachowa się, kiedy dowie się prawdy o zauroczeniu Pawła? Kinga w "M jak miłość" zdradzi Rogowskiej sekret Pawła! W 1521 odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 25 maja, Kinga obejrzy już zdjęcia Piotrka i pięknej prawniczki, które pokaże jej Werner i całkowicie ją to załamie. Dzieci widząc, że coś jest nie tak zaczną zadawać pytania, a Kinga nie będzie w stanie wyjaśnić im tego, co dzieje się między nią a Piotrkiem. Będzie miała już dosyć wszystkiego i podczas rozmowy z Marysią wyzna jej, że Paweł się w niej zakochał! Rogowska nie spodziewała się usłyszeć takich słów! Kłopoty z Pawłem to dla niej nic nowego, ale Piotrek i koleżanka z pracy!? Marysia tak tego nie zostawi! Postanowi porozmawiać z synami i naprawić relacje rodzinne na tyle, na ile jest to możliwe. A co z Kingą? Czy otrzyma wsparcie od teściowej? A może zacznie ją obwiniać za rozłam między braćmi? Zobacz także: Piotrek zdradzi Kingę w "M jak miłość"? Zduńska otrzyma niepokojące zdjęcia męża z prawniczką! W rodzinie Zduńskich już od jakiegoś czasu dochodzi do poważnych konfliktów! To już koniec małżeństwa Kingi i Piotrka?