"40 kontra 20": Nie tylko Julia poprawiała urodę. Jak wyglądała Kinga przed operacją biustu? 

Stacja TVN7 startuje z nowym randkowym show "40 kontra 20" i już wiadomo, że będzie to program, który dostarczy nam niesamowitych emocji - zwłaszcza, gdy będzie w nim tak wiele ciekawych osobowości jak Kinga Zapadka oraz Magda Chajko. To kolejne dwie uczestniczki, które będą walczyć o serce któregoś z przystojnych panów - Seniora lub Juniora. Kim są dziewczyny i co lubią robić na co dzień? Sprawdźcie! Zobacz także: "40 kontra 20": Poznajcie kolejne uczestniczki programu! Patrycja i Gosia zostaną gwiazdami? "40 kontra 20": Magda Chajko i Kinga Zapadka to kolejne uczestniczki show Tegoroczne wakacje dostarczą nam ogromnych emocji! A wszystko za sprawą nowego programu "40 kontra 20", którego premiera odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 28. czerwca o godzinie 20.00 na antenie TVN 7. Kolejne odcinki randkowego show będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o tej samej porze. Na czym będzie polegał program "40 kontra 20"? Tym razem to panie będą musiały wykazać się inicjatywą i będą walczyć o względy dwóch panów: Seniora (który będzie miał powyżej 40 lat) oraz Juniora (który nie będzie miał więcej niż 30 lat). Z kolei panowie będą mogli sobie podbierać partnerki do swojej grupy, aby poznać je bliżej. Panie, które będą rywalizować o serce Seniora zamieszkają w willi, a uczestniczki, które będą chciały zawalczyć o Juniora, zamieszkają w Glampingu. Zdjęcia do programu "40 kontra 20" realizowane są na Krecie. Stacja TVN jeszcze przed premierą programu uchyla nam rąbka tajemnicy - właśnie poznaliśmy kolejne dwie piękne uczestniczki. Sprawdźcie, kim są! Kinga Zapadka to piękna blondynka, która od sześciu lat mieszka w...