Sarenza ogłosiła zamknięcie swojego sklepu online w Polsce! W wyprzedaży na stronie Sarenza.pl znajdziecie już ponad 3000 butów i torebek - w cenach obniżonych nawet o 50 %.

Polecamy: WYPRZEDAŻE wystartowały! Gdzie i kiedy zaczynają się przeceny zimowej kolekcji w sieciówkach? LISTA

Jeden z najpopularniejszych internetowych sklepów z obuwiem i dodatkami zaznaczył, że ma nadzieję wrócić na polski rynek w nowej wersji. Kiedy? Na razie francuska marka potwierdziła jedynie informację o zamknięciu polskiego sklepu. Na stronie znajdziemy komunikat:

Wszystko dobre, co się dobrze kończy… Nasza przygoda z modą, butami i torebkami dobiega końca, ale BEZ OBAW! Mamy zamiar powrócić do Was w innej wersji, żebyście nadal mogli korzystać z tysięcy najmodniejszych modeli, które zawsze wybieramy dla Was z wielką starannością.

To Wy jesteście sercem Sarenza, dlatego nasza ekipa pozostaje na miejscu, aby zagwarantować Wam sprawne dostarczenie ostatnich zamówień, rozpatrzenie wszystkich zwrotów (i związanych z nimi zwrotów pieniędzy) oraz ewentualnych reklamacji. Poniżej znajdziecie najczęściej zadawane pytania, jeśli jednak wśród nich nie znajdziecie swojego, możecie zawsze skontaktować się z Obsługą Klienta, która pozostaje do Waszej dyspozycji!

To był wspaniały czas spędzony z Wami – miłośnikami butów – i za to mówimy Wam wielkie DZIĘKUJE! Chcemy dalej pisać z Wami kolejne rozdziały tej pięknej historii, dlatego nie mówimy „żegnaj”, a jedynie „DO ZOBACZENIA”!