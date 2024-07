To był ważny dzień w życiu Edyty Herbuś! Po raz kolejny wystąpiła na deskach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Tym razem zobaczyliśmy ją w partii baletowej podczas premiery „Salome” Richarda Straussa w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Spektakl przyjęto bardzo gorąco, a część oklasków przypadła również uzdolnionej tancerce. Na bankiet po premierze szczęśliwa Edyta Herbuś założyła seksowną, bogato zdobioną suknię z trenem z kolekcji Violi Piekut. Naszym zdaniem wyglądała świetnie! A wy, jak oceniacie jej stylizację? Hot or Not?! ZAGŁOSUJCIE!

Edyta Herbuś i Mariusz Treliński na premierze „Salome".

Materiały prasowe

Edyta Herbuś w czarnej sukni z kolekcji Violi Piekut.

Materiały prasowe

Edyta Herbuś do seksownej kreacji dodała tylko... efektowne kolczyki marki Swarovski:)

