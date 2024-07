1 z 7

Kendall Jenner, Klaudia Halejcio, Weronika Książkiewicz

Wysoki, czesany na czubku głowy koczek to bardzo wdzięczna fryzura: bardzo dziewczęca, efektowna, a przy tym łatwa do zrobienia! Nic dziwnego, że gwiazdy chętnie wybierają ją na eleganckie imprezy (zobacz: Koczek baletnicy to teraz ulubiona fryzura gwiazd na czerwony dywan!). W tym sezonie lekko ją modyfikujemy i dodajemy grzywkę: naturalną - jak u Weroniki Książkiewicz, wystrzępioną - którą wybrała Kendall Jenner, lub podzieloną na dwa pasma po bokach - jak w przypadku Klaudii Halejcio. Która podoba wam się najbardziej?

