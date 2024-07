1 z 11

Anna Lewandowska doskonale zdaje sobie sprawę, że nic nie kojarzy się z latem tak dobrze jak zwiewna, marszczona sukienka maksi ze zmysłowym wcięciem. Chociaż jej cytrynowożółty egzemplarz to wersja de luxe od projektanta, to Wy wcale nie musicie rozbijać banku żeby stworzyć ten delikatny, letni look.

W końcu wyprzedaże trwają w najlepsze – teraz ceny zostały jeszcze bardziej obniżone! Zobaczcie jakie maksi sukienki odszukaliśmy w sieciówkach – niektóre z nich są obniżone nawet o 75%!

