Najmodniejsze sukienki na lato w stylu Julii Wieniawy z Reserved, Mohito i Sinsay! To największy hit Instagrama

Lato zagościło u nas na dobre. Zgodnie stwierdziliśmy w redakcji, że nie wyobrażamy sobie tego gorącego okresu bez zwiewnych sukienek. W tym sezonie zainspirowaliśmy się gwiazdą i wybraliśmy kilka modeli, które wpadły nam w oko. Julia Wieniawa za każdym razem wygląda modnie i stylowo, jeśli chcesz się nią zainspirować, to sięgnij to nasze typy. Gwarantujemy, że tego lata będziesz najbardziej stylową dziewczyną!

Bieliźniana

To mocny trend, który utrzymuje się już kilka sezonów. Sukienka na delikatnych ramiączkach w stylu bieliźnianym naszym zdaniem, to must have szafy każdej kobiety. Jest kwintesencją kobiecości, delikatności i dziewczęcości. Na co dzień można ją nosić z wygodnymi klapkami, a wieczorem z sandałkami na obcasie. To świetny wybór jeśli szukasz czegoś na letnie imprezy, randki o zachodzie słońca lub wakacje w upalnych destynacjach. Julia Wieniawa połączyła ją z sandałkami na obcasie, kapeluszem i koszykiem, tworząc idealny letni zestaw.

Instagram Julia Wieniawa

Mocny kolor

Julia Wieniawa nie boi się kolorów. Gwiazda śmiało miksuje największe trendy i za każdym razem zachwyca. W tym sezonie kolory są jak najbardziej hot. Nam przypadła do gustu żółta sukienka maxi, która przykuwa wzrok. Jej największym atutem jest fakt, że podkreśli twoją opaleniznę, doda świeżości i wprowadzi wakacyjny klimat w twojej garderobie. Jeśli chcesz odmienić swoją szafę, to postaw na kolor. Największe it girl mają w swojej szafie kilka sukienek w mocnym kolorze.

Instagram Julia Wieniawa

Kwiaty

W każdym sezonie zachwycają swoją lekkością i dziewczęcością. Sukienka w kwiaty, to już klasyk szafy większości kobiet. Tego lata najmodniejsze będą te we francuskim stylu - długość midi, kwadratowy dekolt i seksowne rozcięcie wzdłuż nóg. W tym modelu każda sylwetka będzie wyglądała obłędnie. Dodaj do nich sandałki, a Twoja sylwetka będzie wyglądała obłędnie. Jeśli lubisz dziewczęcy styl, to postaw właśnie na francuską sukienkę. Gwarantujemy, że poczujesz się modnie, a oczy przechodniów będą zwrócone na Ciebie.

Instagram Julia Wieniawa

Kobieca

Julia Wieniawa postawiła na mocny czerwony kolor, który sprawił, że gwiazda wygląda niezwykle kobieco. Latem każda z nas chce się czuć modnie i seksownie. Sukienki mini i midi podkreślą nogi, dodadzą kobiecości i sprawią, że będziesz się czuła jak gwiazda. Idąc śladem Julii stawiamy w tym sezonie na zdecydowane kolory i seksowne kroje, które dodadzą Ci pewności siebie. Jeśli chcesz odmienić swoją garderobę, to postaw na sukienkę, która podkreśli wszystkie atutu Twojej sylwetki.

Instagram Julia Wieniawa

Dziewczęca

To prosta sukienka, którą można nosić całe lato. Pasuje do trampek, klapek i sandałków. Jest delikatna, dziewczęca i najlepiej w neutralnym kolorze. Jeśli lubisz minimalizm i klasykę, to postaw na prostą sukienkę w stylu gwiazdy. Białe i beżowe sukienki kojarzą nam się z latem, to must have szafy każdej miłośniczki mody. Ich największym atutem jest fakt, że pasują na większość okazji, od randki z ukochanym, po wyjście do pracy. A więc jeśli nadal zastanawiasz się nad kupnem letniej sukienki, to postaw właśnie na prostotę, która podkreśli Twoją urodę.

Instagram Julia Wieniawa

