Walentynki zbliżają się wielkimi krokami! Sukienki Anny Lewandowskiej to hit na randkę, a my znalazłyśmy podobne już od 19 zł.

Anna Lewandowska znana jest ze swoich modnych stylizacji. Na co dzień wybiera sportowe stylizacji, ale jej wyjściowe kreacje robią wrażenie! Tym razem pochwaliła się zdjęciem z randki ze swoim mężem i musimy przyznać, że wyglądała świetnie. Gwiazda najczęściej wybiera krótkie, dopasowane sukienki, które podkreślają figurę i są bardzo kobiece. To idealny pomysł na zbliżające się Walentynki. Sprawdź, co wpadło nam w oko!

Czarna sukienka w stylu Anny Lewandowskiej

Na ostatnie wyjście Anna Lewandowska postawiła na czarną, dopasowaną sukienkę z długim rękawem i lekko prześwitującym materiałem. Wygląda bardzo elegancko! Jak wiemy mała czarna to klasyk, który nigdy nie wychodzi z mody. Szpilki, czerwona szminka i już jesteś gotowa na wielki wieczór. Zainspirowałyśmy się tym lookiem i znalazłyśmy sukienki, które świetnie pasować będą na randkę. Czy to wyjście do restauracji, czy do kina — czarna sukienka pasuję do wszystkiego! PS. Pamiętaj, że wybierając sukienkę w tym stylu, warto zdecydować się na modele z marszczeniami wokół brzuszka. Skutecznie zamaskują ewentualne fałdki. To sprawdzony trik!

Instagram@annalewandowskahpba/mat. prasowe

Czerwona sukienka w stylu Anny Lewandowskiej

Na istagramie zobaczyć możemy relacje z wcześniejszych wyjść Lewandowskiej. Nie da się przegapić zdjęcia, na którym gwiazda pozuję w czerwonej sukience we wzory. Sukienka mini z długim rękawem i buty na obcasie to stylizacja, która pięknie podkreśla i wydłuża nogi. Dodatkowo czerwień to kolor miłości, więc idealnie pasuję na nadchodzące święto. To zdecydowany hit na Walentynki. Przejrzałyśmy sklepy internetowe i wybrałyśmy sukienki, które sprawią, że nikt nie oderwie od was wzroku.