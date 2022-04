Stylizacje, które wybiera Anna Lewandowska, będą na pewno podobać się tym, co lubią wygodny styl elegancki lub sportowy. Już teraz możemy zdradzić, jakie kurtki przejściowe będą królowały w nadchodzącym sezonie. Jedna już jest prawdziwym hitem i kosztuje mniej niż 40 zł! Anna Lewandowska w skórzanej kurtce typu biker Wygląda na to, że Anna Lewandowska ma swoją ulubioną kurtkę przejściową. Czarna skórzana biker praktycznie nie wisi w szafie. Taka kurtka daje niezwykłą swobodę stylizacji. Możemy ją nosić zarówno do oversizowej bluzy dresowej z kapturem, jak i do lekkiej sukienki w kwiatki . Ciekawą i odważną propozycją może być także stylizacja total look , jeśli założymy także spodnie z imitacji skóry w tym samym kolorze. Ta, którą nosi Ania Lewandowska ma szerokie klapy ozdobione dżetami. Prawie identyczną znaleźliśmy na wyprzedaży w popularnej sieciówce, gdzie kosztuje jedyne 79,99 zł. Nieco inną kupimy za 39,99. Szok. Kurtka typu biker to bliska siostra, na pewno znanej nam wszystkim, ramoneski. Charakteryzuje ją kołnierz, który postawiony chroni nas od chłodnego wiatru. Zwykle zapinana na suwak, może być z pagonami na ramionach lub dodatkowymi kieszeniami. To kurtka, która powinna być możliwie dopasowana do naszej sylwetki, jednak aby nosić ją do oversizowej bluzy, warto wybrać większy rozmiar. Jeśli chodzi o dobór butów, tutaj również mamy pełną swobodę. Będzie świetnie wyglądać zarówno do wysokich kozaków (tak jak u Ani Lewandowskiej), jak i do letnich rzymianek, czy ciężkich modeli w stylu Martensów. Według nas takiej kurtki nie może zabraknąć w żadnej szafie. Zobacz także : Koleżanki dopytywały Anię Lewandowską, skąd ma te botki na wiosnę! Za 69 zł kupisz podobne Anna Lewandowska i inne kurtki...