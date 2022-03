Modne spodnie z wiosenno-letnich wybiegów. Te trzy fasony zobaczysz niedługo w każdej sieciówce

Sukienki to podstawa letniej garderoby i to one dominowały na pokazach w tym sezonie. Wśród prezentowanych fasonów najwięcej było kreacji o kroju syrenki, z krótkim przodem i długim tyłem oraz z asymetrycznymi wycięciami i głębokimi dekoltami. Projektanci skierowali się zdecydowanie mocniej w stronę wieczorowych, długich kreacji. Modele wykonane były z transparentnych oraz błyszczących tkanin oraz ozdobione były piórami i połyskującymi aplikacjami. Sukienki o kroju syrenki Modele o kroju syrenki pojawiły w kolekcjach domów mody: Celia Kritharioti, Alexandre Vauthier i Alexis Mabille. Tego typu fason jest obcisły z mocno rozkloszowanym dołem, który dodatkowo często zdobią elementy tiulu lub piór. Kreacje wykonane były z materiałów w stonowanych odcieniach, często z połyskiem. Ich wytworny charakter podkreślał „czysty” makijaż modelek w stylu „make up no make up” oraz włosy ułożone w eleganckie upięcia. Sukienki z krótkim przodem i trenem W przypadku tego kroju cała uwaga skupia się na nogach, które są mocno wyeksponowane. Fason prezentowały m.in. modelki na pokazach Hobeika, Elie Saab, Giambattista Valli, Celia Kritharioti, Yvan Filipczak i Yanina Haute Couture. Sukienki miały długie treny oraz często towarzyszyły im pióra, błyszczące aplikacje, koralik i kryształki. Fason pojawił się także w zwiewnej, dziewczęcej wersji z falbanami. Suknie na jedno ramię z wycięciami Modele z pokazów Saint Laurent, Giambattista Valli i Elie Saab nie mają litości dla mankamentów sylwetki. Sukienki na jedno ramię z wycięciami odsłaniającymi część brzucha i nogę prezentują się jednak niezwykle seksownie. Założone na przyciemnioną samoopalaczem skórę do sandałków na wysokim obcasie gwarantują efekt wow....