Anna Wendzikowska kocha róż! Jej ostatnia stylizacja to na to dowód. Piękny różowy płaszcz z Sinsay za ok. 100 złotych zestawiła z garniturem w tym samym kolorze, pudrowymi sandałkami na szpilce oraz klasyczną kopertówką na łańcuszku od Yves Saint Laurent. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" doskonale wie, jak łączyć luksusowe marki z sieciówkowymi hitami - w tym przypadku z wiosennym płaszczem damskim z Sinsay . Wiosenne damskie płaszcze z Sinsay Ani Wendzikowskiej Ten wiosenny damski płaszcz Anny Wendzikowskiej to prawdziwe cudo. Intensywny róż jest najmodniejszym kolorem wiosny 2022 i Anna Wendzikowska z wielką chęcią go lansuje! W Sinsay, Born2Be czy pozostałych sklepach online znajdziesz prawdziwe perełki w tym kolorze. Odważysz się tak jak Anna Wendzikowska właśnie na taki kolor? Gorąco do tego zachęcamy - dodaj sobie koloru tej wiosny! Zobacz także: Ta obłędna kurtka to hit wiosny 2022! Jest w Sinsay za 59 zł, a Ania Lewandowska ma podobną Płaszcz wiosenny w kratę w Reserved - Anna Wendzikowska ma podobny Płaszcz wiosenny w kratkę w stylu Ani Wendzikowskiej to nasza kolejna propozycja, która jest obowiązkowym elementem w garderobie każdej kobiety. Dlaczego? Ponieważ to jedna z najbardziej klasycznych opcji odzień wierzchnich na wiosnę 2022. Po drugie, sprawdzi się w przypadku eleganckich, jak i bardziej casualowych stylizacji. Modele w stylu płaszczu Ani Wendzikowskiej znajdziecie m.in. w Sinsay lub Reserved. Zobacz także: Wszyscy na ulicy patrzyli na kurtkę na wiosnę Pauliny Sykut na ulicy! Za 50 zł kupisz w Sinsay bardzo podobną Płaszcz wiosenny pikowany A jeśli nie chcesz od razu pójść w lżejszy płaszczyk na wiosnę, zawsze możesz zdecydować się tak jak Ania Wendzikowska na nieco cieplejszy pikowany wiosenny płaszcz w stylu MMC....