Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl

Schyłek lata to najlepszy moment, by zacząć myśleć o jesiennej garderobie. Jej podstawą są zdecydowanie buty, a te w tym sezonie wychodzą na pierwszy plan. Projektanci zadbali o ty, by przykuwały uwagę i stanowiły kluczowy element pokazowych stylizacji. Na wybiegach zauważalny był zwrot ku bardzo długim kozakom , które sięgały często aż do połowy uda. Na czasie pozostają również kolejną zimę z rzędu ciężkie fasony na grubej podeszwie, która często ma formę traktora z wystającymi ząbkami. Najbardziej niespodziewany był jednak powrót butów z kontrastowym czubkiem, które przez dobrych kilka lat należały do grona zdecydowanie niepożądanych dodatków. Kozaki za kolano Kozaki o długości XXL dawno tak tłumnie nie wystąpiły na wybiegach. Podczas tygodni mody prezentowane były w mocno różnorodnych wersjach. Na pokazach Correges, Zuhair Murad, Von, Schwarz, Accademia Koefia, Kim Shui i Philipp Plein lansowane były modele w odcieniach czerwieni, różu, fioletu oraz niebieskiego. W kolekcjach Ermano Scervino i La Metamorphose natomiast pojawiły się kozaki z metalicznym złotym połyskiem, a V Che Label we wzór skóry węża. Duża część projektantów m.in. Burberry, Elie Saab, Elisabetta Franchi, Fendi, Jean Paul Gaultier, Maya Hansen, Stella McCartney postawiła również na klasyczne skórzane fasony w kolorze czerni, bieli, brązu i zgaszonej zieleni. Nie zabrakło też kozaków w duże grochy (Alexandre Blanc), dwukolorowych (Mark Fast) i z wyrazistym szwem (Acne Studios). Zdecydowana większość miała bardzo wysokie obcasy. Masywne botki i kozaki Masywne botki i kozaki miały swoje pięć minut już rok temu, ale wyglada na to, że w najbliższych miesiącach nadal będą się cieszyć sporą popularnością. Mogą mieć gładką podeszwę, jak na pokazie Sportmax i...