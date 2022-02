Agnieszka Woźniak-Starak to prawdziwa ulubienica paparazzi, którzy najczęściej czekają na piękną gwiazdę pod studiem "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka zawsze odwzajemnia się fotoreporterom szczerym uśmiechem, a my dzięki wykonanym przez nich zdjęciom, co chwila możemy podziwiać nowe, fantastyczne stylizacje prezenterki. Tym razem gwiazda postawiła na najmodniejszy w tym sezonie płaszcz, a my mamy dla Was dobrą wiadomość - bardzo podobny model znajdziecie teraz na wyprzedaży w Reserved. Zobaczcie sami! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak przyłapana przez paparazzi pod studiem TVN. Ta sukienka zachwyciła fanów Agnieszka Woźniak-Starak znów zachwyca swoją stylizacją. Jej płaszcz to prawdziwy hit Agnieszka Woźniak-Starak od lat jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Nieważne, czy to kreacja na czerwony dywan, czy na zwykły spacer - dziennikarka zawsze wygląda fantastycznie. Fanki prowadzącej "Dzień Dobry TVN" uwielbiają inspirować się jej stylem i podziwiają każdy jej look. Z tego względu Agnieszki Woźniak-Starak nie mogło zabraknąć w naszym stylowym plebiscycie , zorganizowanym z okazji 15-lecia Party! Czy to właśnie do pięknej prezenterki powędruje tytuł "Ikony Stylu"? Odpowiedź na to pytanie poznamy za jakiś czas, a zanim to nastąpi, zobaczcie kolejną, fantastyczną stylówkę od Agnieszki Woźniak-Starak! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszych butach tego sezonu! Wiemy, gdzie znaleźć podobne! Agnieszka Woźniak-Starak w swojej najnowszej stylizacji postawiła na czarny golf, na który założyła brązową marynarkę i krótką spódniczkę do kompletu. Look gwiazdy uzupełniają również czarne, cienkie rajstopy oraz piękne czarne kozaki na grubym słupku. Dziennikarka zdecydowała się również założyć...