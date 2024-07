1 z 12

Styl Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski reprezentuje nie tyko świetną grę na boisku, ale również... doskonałe wyczucie mody! Choć to Grzegorz Krychowiak uchodzi wśród naszej kadr za najbardziej stylowego piłkarza, to Lewandowskiemu również niczego nie brakuje. Choć zwykle widujemy go w strojach sportowych, to od czasu do czasu kapitan naszej reprezentacji wrzuca do sieci prywatne fotki w codziennych stylizacjach. My jesteśmy pod wrażeniem, Robert ma świetny styl! Czy stoi za tym jego żona? ;) Zobacz też: Anna Lewandowska na okładce magazynu! Pierwszy raz pokazała swoich bliskich ZDJĘCIA

Robert Lewandowski chętnie sięga po proste, czasem wręcz minimalistyczne ubrania w stonowanych kolorach. Do bazy w postaci białych i czarnych t-shirtów dorzuca modowe hity, jak np. hitowy w tym sezonie bomber jacket. Dzięki czemu jego styl można opisać jako klasyczny, ale utrzymamy w trendach. Zobaczcie stylizacje Roberta Lewandowskiego oraz tańsze odpowiedni jego modowych wyborów. Jesteśmy pewni, że po obejrzeniu naszej fotogalerii poczujecie się zainspirowani!

