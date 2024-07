Spodnie cargo, niekiedy zwane również bojówkami, charakteryzują się dwiema bocznymi kieszeniami i zwężaną przy kostce nogawką. Ten element garderoby najlepiej zestawiać z ubraniami w militarnym stylu. Z powodzeniem można łączyć je także z koszulą i butami na obcasie, tworząc w ten sposób stylizację wpisującą się w tzw. elegancki luz.

Inspiracją do zaprojektowania spodni cargo były klasyczne spodnie wojskowe, które za sprawą subkultury punk-rockowej zaczęły być jednym z elementów mody miejskiej w latach 90. Obecnie bojówki, chociaż w nieco zmienionym kształcie, są częścią zarówno garderoby męskiej, jak i damskiej.

Z czym łączyć spodnie cargo?

Spodnie cargo najczęściej wykonuje się z bawełny, ale w sklepach dostępne są także wersje mieszane z materiałami syntetycznymi. Obecnie modelem cieszącym się największą popularnością są bojówki o fasonie rurek z nogawką o niestandardowej długości 3/4. Tego typu spodnie najlepiej prezentują się z: kolorowymi bluzami, t-shirtami z motywami zwierzęcymi, dżinsowymi kurteczkami oraz oversizowymi koszulami. Poleca się także noszenie spodni cargo z ubraniami w militarnym stylu: parkami i bluzkami moro.

Innym typem spodni cargo jest luźny fason z nogawkami zwężanymi przy kostce. Taka odmiana klasycznych bojówek dobrze sprawdzi się w eleganckich stylizacjach – w zestawieniu z koszulą czy klasycznym trenczem.

Jakie buty nosić do spodni cargo?

Do spodni cargo o fasonie rurek najlepiej wybierać tenisówki lub adidasy. W ciepłe dni można zakładać do nich także baleriny lub sandały z gumowymi paskami. Natomiast na chłodniejsze dni lepiej sprawdzą się glany, trapery lub buty w stylu oficerskim. Z kolei do luźnych, zwężanych przy kostce bojówek lepiej wybrać klasyczne szpilki – dobrze spiszą się czółenka lub sandały z frędzlami. Wygodniejszym rozwiązaniem będzie postawienie na espadryle (lekkie obuwie, o podeszwie wyplecionej ze sznurka), które idealnie sprawdzą się w okresie wiosenno-letnim.

Bojówki a typ sylwetki

Spodnie cargo skutecznie mogą ukryć mankamenty figury. Ich zakładanie szczególnie poleca się kobietom o wąskich biodrach oraz o długich i szczupłych nogach. Bojówkami powinny zainteresować się również kobiety bardzo wysokie. Natomiast odradza się zakładanie bojówek bardzo niskim kobietom, ponieważ mogą one optycznie odjąć kilka centymetrów.