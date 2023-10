Nie da się ukryć, że na przestrzeni lat Doda wyrosła na prawdziwą ikonę stylu. Niemalże każda jej wyjściowa stylizacja wzbudza liczne kontrowersje. Tak samo było w przypadku stroju, w którym się pojawiła podczas legendarnej wizyty w "Dzień dobry TVN". W najnowszym instagramowym poście opowiedziała o nietuzinkowych butach.

W ostatnim czasie dużo się dzieje w życiu popularnej piosenkarki - zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Odkąd piosenkarka jest szczęśliwie zakochana nie szczędzi nam licznych relacji ze związku z Dariuszem Pachutem, z którym nieustannie podróżuje w najróżniejsze zakątki świata. Jednocześnie jednak nie zapomina o nowych wyzwaniach zawodowych. W ostatnim czasie piosenkarka wystąpiła na jednej z najważniejszych, muzycznych imprez, Fryderyki 2023, gdzie wyglądała zachwycająco. Podobnie zresztą jak na gali Woman Power gdzie Doda zadała szyku w odważnej stylizacji. W ostatnim czasie jednak wszyscy mówią o jej looku, w którym pokazała się w stacji TVN!

W minioną niedzielę, 30 kwietnia, Doda pojawiła się w wyczekanym wywiadzie w "Dzień Dobry TVN". Podczas wizyty w stacji opowiedziała na temat swojej twórczości oraz swojego życia. Całe wydarzenie było wielką sensacją i obiło się medialnym echem. Szczególnie że Doda postawiła na bardzo nietuzinkowe stylizacje. Początkowo pokazała się w srebrnym, kosmicznym zestawie. Z kolei ze studia TVN wyszła w równie odważnym looku. Wówczas całą uwagę przykuły jej... oryginalne buty! Nic więc dziwnego, że po tym dniu wokalistkę zalała fala pytań, gdzie dostępne są tak oryginalne, jeansowe buty. Gwiazda wreszcie zdradziła tę tajemnicę!

Doda opublikowała na swoim Instagramie nowy post, w którym odpowiedziała na liczne pytania:

- Nie pytajcie o sklep bo Tych butów nigdzie nie kupicie-są handmade ???????? Najfajniejsze rzeczy można zrobić samemu wiec do dzieła -stare dżinsy plus nożyczki plus kreatywność ???? - wyznała.