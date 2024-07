1 z 5

Czyja letnia stylizacja z ostatniego tygodnia zasługuje na szczególne uznanie? My zwróciliśmy uwagę na kolejną, jeszcze bardziej ekstrawagancką stylizację Blake Lively. Tym razem przyszła mama postawiła na podkreślającą rosnący brzuszek kreację Emmanuel Ungaro z seksownymi wycięciami! Odważnie? To spójrzcie na Alessandrę Ambrosio i jej niesamowitą, bladoróżową kreację z wysokim rozcięciem i bardzo głębokim dekoltem. Supermodelka wyglądała jak milion dolarów! A jeśli mówimy o milionach - na tyle szacowana jest wartość pierścionka zaręczonowego Pippy Middleton. Nic dziwnego, że siostra księżnej Kate promienieje - nawet w sukience z... sieciówki! Rita Ora również nie potrzebuje wiele, by wyglądać świetnie - w jej przypadku im mniej, tym lepiej. Codzienna stylizacja wokalistki z białą sukienką i sneakerami to look do naśladowania - dla każdej z nas! Na którą gwiazdę zagłosujesz w tym tygodniu?

