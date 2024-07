Tego lata Rita Ora biel nosi prawie na okrągło i... musimy przyznać, że świetnie jej to wychodzi! Przykład? Look, w którym piosenkarka pojawiła się kilka dni temu na ulicach Nowego Jorku. 25-latka postawiła na białą, prążkowaną sukienkę o prostym fasonie, dobierając do niej torbę Chanel, sneakery Adidas Superstar i okulary Chloe (ok. 1200 zł). Naszym zdaniem ten look to hit! Zgadzacie się? Czekamy na wasze głosy w SONDZIE!

Reklama