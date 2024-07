Romantyczne upięcie włosów powinno być dziewczęce i odrobinę niedbałe. Kwintesencją tego stylu jest luźny kok z wymykającymi się kosmykami włosów, ostatnio szczególnie modny. Można nosić go zarówno na co dzień, jak i na większe okazje. Taką fryzurę łatwo zrobić, nawet na 10 minut przed wyjściem.

Jak zrobić romantyczny kok z warkoczy?

Aby wykonać kok z warkoczy będą ci potrzebne dwie gumki recepturki, dwie cienkie gumki do włosów, grzebień, wsuwki (przynajmniej 4) i nożyczki. Jeśli chcesz, żeby fryzura była bardziej trwała, przygotuj też lakier do włosów.

Rozczesz włosy i zrób przedziałek, który podzieli twoje włosy na dwie równe części od czoła aż do karku. Zrób dwa kucyki na wysokości ok. 5 cm od karku. Zwiąż je za pomocą gumek recepturek. Z każdego kucyka zrób luźny warkocz. Zwiąż końce warkoczy gumkami. Przetnij gumki recepturki, które znajdują się na górze warkoczy. Skrzyżuj warkocze, unosząc je do góry. Schowaj końcówki warkoczy pod włosy. Zabezpiecz fryzurę za pomocą wsuwek. Możesz dodatkowo utrwalić fryzurę za pomocą lakieru do włosów.

Jak zrobić romantyczny kok na opasce?

Aby wykonać kok na opasce będziesz potrzebowała cienkiej opaski-gumki, kilku wsuwek do włosów oraz lakieru. Rozczesz włosy i załóż na głowę opaskę, wszystkie włosy powinny znaleźć się pod opaską. Z tyłu owijaj opaskę pasmami włosów tak, żeby zasłoniły one opaskę i utworzyły nad karkiem podłużnego koka. Możesz utrwalić fryzurę za pomocą wsuwek do włosów i spryskać lakierem.

Jak zrobić romantyczny podwinięty kok?

Aby wykonać podwinięty kok będziesz potrzebowała cienkiej gumki do włosów, przynajmniej 5 wsuwek i lakieru do włosów. Rozczesz włosy. Z tyłu na środku głowy zbierz cienkie pasmo włosów skręć je i przypnij wsuwką do reszty włosów. Wszystkie włosy zwiąż gumką tak jak do kucyka, ale nie przeciągaj ich do końca, niech utworzą mały koczek. Poluzuj kok, przeciągając gumkę o centymetr do tyłu. W miejscu, w którym znajduje się skręcone pasmo, rozdziel związane włosy. Zawiń koczek do środka i w miejscu, w którym znajduje się gumka, przypnij do włosów wsuwkami. Użyj lakieru do włosów, żeby utrwalić fryzurę.