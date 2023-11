1 z 5

Hitowe show TVP „Rolnik szuka żony" serwuje nam niespodziankę po niespodziance. Poza miłosnymi perypetiami oraz wzlotami i upadkami rysujących się w programie potencjalnych związków, superpopularne widowisko, przed którym każdej niedzieli zasiada pół Polski okazało się istną kopalnią stylowych inspiracji.

Od butów, dresów czy sukienek aż po więcej sukienek, a nawet i rzęsy jednej z uczestniczek, po emisji każdego odcinka social media aż pękały od żarliwych dyskusji na temat wszystkiego, co pokazały na sobie dziewczyny z programu.

Wielkimi krokami nadchodzi finałowy odcinek show, w którym wreszcie dowiemy się, czy występ w telewizji rzeczywiście doprowadził programowe pary do stałych relacji. A ponieważ akcja ostatniego odcinka została przeniesiona z wiejskiej scenerii do eleganckiego studia – dziewczyny z programu przeszły same siebie wybierając ekstrawaganckie kreacje. Niektóre z nich wyglądają zupełnie inaczej niż zdążyliśmy się przyzwyczaić oglądając show.

Kto zmienił się najbardziej – a komu metamorfoza nie wyszła zbyt dobrze? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć finałowe looki dziewczyn z „Rolnika"!

