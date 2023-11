5 z 6

Coś, co dla jednych jest wpadką, dla innych może być najgorętszym trendem sezonu. W ostatnim odcinku show Kasia pokazała się w pełnym makijażu ze sztucznymi rzęsami, wykonturowanymi policzkami i sprytnie zastosowanym rozświetlaczem. Bez względu na to czy mieszkamy w mieście czy na wsi, moda i makijaż to zabawa konwencją i własnym wizerunkiem. Dlaczego sztuczne rzęsy miały by być nieodpowiednie na wsi?