Kolejny odcinek kultowego programu „Rolnik szuka żony" za nami i… po raz kolejny ten czarny koń w stadninie TVP dał nam o sobie znać jako program, który dostarcza nieoczekiwaną lekcję stylu. I urody. I pielęgnacji. No i modnego obuwia.

Tym razem akcja toczy się wokół rolniczki Małgorzaty, która w ostatnim odcinku show zorganizowała wyścig na śmierć i życie o swoje serce. Po pierwsze: my także chcielibyśmy, aby ktoś próbował nam zaimponować pędząc gokartem z taką determinacją jak Paweł. Po drugie? Małgorzata na linii startu miała na sobie całkiem niezły komplet.

Prawdopodobnie już nie raz natknęliście się na motyw czarnego paska z białym, graficznym napisem z drukowanych liter przeglądając ubrania w sieciówkach. Za ten nieoczekiwany trend odpowiada nie kto inny jak Maria Grazia Chiuri, która po raz pierwszy pokazała podobny pasek w talii i na ramiączkach sukienek w swojej kolekcji dla Diora na wiosnę/lato 17. Od tamtej pory podobny motyw dyrektor kreatywna francuskiej marki umieściła na pasku nowej torby J'Adior czy na wiązaniu kultowych czółenek z kokardką.

Teraz to już trend, który widzimy dosłownie wszędzie – chyba nie ma bardziej idealnego momentu żeby zainspirować się „Rolnikiem" i sprawić sobie jeansy albo sukienkę z supermodnym paskiem? Od lampasów w spodniach aż po gorset czy pasek do sukienki – znaleźliśmy dla was 11 rzeczy w tym trendzie.