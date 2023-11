1 z 5

Kandydatki Piotra skrytykowane za stylizacje

Kandydatki Piotra z programu "Rolnik szuka żony" w ogniu krytyki! W ostatnim odcinku reality show Telewizji Polskiej rolnicy i rolniczka zaprosili wybrane przez siebie osoby do swoich domów, by lepiej się poznać i nawiązać bliższe relacje. Do domu Piotra przyjechały trzy dziewczyny: Monika, Katarzyna i Emilia. Wszystkie panie zadbały by w dniu wizyty u rolnika zrobić dobre wrażenie. Każda z nich zadbała o staranny makijaż, fryzurę oraz stylizację, któramiała przyciągnąć uwagę Piotra. Udało się! Jednak nie wszystkim przypadł do gustu dobór strojów. Pojawiły się krytyczne komentarze zarówno ze strony rodziców rolnika, jak i internautów.

Kandydatki Piotra zaliczyły wpadki? Zobaczcie, co sądzą o tym rodzice Piotra oraz fani programu "Rolnik szuka żony"!

