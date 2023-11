3 z 5

Małgosia z „Rolnik szuka żony” postawiła na tę samą sukienkę, co Anna Lewandowska podczas gali Audi Generation w 2015 roku! Kreacja jest zdecydowanie ponadczasowa, a do tego w niskiej cenie. Kosztuje 219 złotych i pochodzi z kolekcji marki Sugarfree. Jest to model Blake. Sukienka jest wciąż dostępna w sklepie internetowym!

