Bizuu (Zuzanna Wachowiak i Blanka Jordan) i Zosia Ślotała

Opowiedzcie o sukni.

Inspiracją dla kolekcji było kilka elementów, które są kwintesencją Bizuu. Po pierwsze kolor - pudrowy róż, który od lat definiuje markę, następnie falbany - w spiętrzonym wydaniu, które również kojarzone są z dziewczęcym stylem. Na koniec materiał - koronka, która obecna jest w różnych wersjach kolorystycznych w najnowszej kolekcji jesień/zima 17.

Dlaczego wybrałyście Zosię Ślotałę?

To nie tajemnica, że z Zosią łączy nas po prostu przyjaźń. Zosia to niezwykle energiczna, młoda osoba, z którą współpraca to czysta przyjemność. Jako osoba osadzona w modzie i stylizowaniu ludzi jest niezwykle świadoma tego w czym dobrze się czuje i jak chciałaby wyglądać.

Jak wyglądała Wasza współpraca?

Zosia była zaangażowana w projekt od samego początku. Było to jedno jej pierwszych wyjść po porodzie, czynnie brała udział w powstawaniu projektu – w tym celu specjalnie odwiedziła nasze atelier w Poznaniu.

Jeden element Waszej kolekcji na jesień/zimę 17, który każdy powinien mieć to…

Ponieważ sezon jesień/zima zobowiązuje, w najnowszej kolekcji Bizuu znajdziemy dużo ciepłych rozwiązań. Pojawiły się w niej grube swetry o ciekawym splocie, zakończone obszernym, przedłużonym rękawem. To absolutny must have w każdej garderobie tej jesieni.