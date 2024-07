Agnieszka Cegielska pojawiła się na konferencji znanej marki fryzjerskiej. Piękna pogodynka przygotowała na tę okazję prawdziwie wiosenną stylizację. Założyła prosty biały garnitur marki Marlu, którą ostatnio pokochały polskie gwiazdy. Dodała do niego biały top oraz złotą bransoletę i kolczyki.

Reklama

Ale to buty sprawiły, że kreacja Agnieszki Cegielskiej nie mogła zostać nie zauważona. Pogodynka zdecydowała się bowiem na fantazyjne wzorzyste sandałki na szpilce z kolekcji Sophii Webster. Ten model kosztuje prawie 3000 złotych. Nam bardzo spodobał się pomysł by prosty biały zestaw wzbogacić pojedynczym kolorowym dodatkiem. A wy jak oceniacie stylizację Agnieszki Cegielskiej i co myślicie o jej efektownych butach?! Hot or Not?!

CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

Zobaczcie też: Agnieszka Cegielska, Marcelina Zawadzka i inne stylowe gwiazdy na konferencji ZDJĘCIA

Zobacz także

Agnieszka Cegielska w eleganckim białym garniturze marki Marlu.

ons.pl

Podoba wam się złota biżuteria, która dodała do swojej stylizacji Agnieszka Cegielska?!

ons.pl

Mocny akcent... kolorowe sandały na szpilce Sophii Webster!

ons.pl

Stylowe buty Sophii Webster kosztują prawie 3000 złotych.

Materiały prasowe