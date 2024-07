Perfumy unisex zawierają w sobie uniwersalną kompozycję zapachową, która nadaje się zarówno dla niej, jak i dla niego. Ich receptura jest złotym środkiem pomiędzy kobiecą subtelnością a temperamentem władczego mężczyzny. Tego typu zapachy to często połączenie nut kwiatowych z drzewem sandałowym.

Perfumy przeznaczone zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn są odpowiedzią koncernów kosmetycznych i domów modowych na modę na unisex, znoszącą podziały pomiędzy płciami. Ich ważnym elementem jest design. Zazwyczaj tego typu kompozycje zapachowe mają eleganckie opakowania utrzymane w neutralnej kolorystyce.

Letnie perfumy dla pań i panów: Calvin Klein, One Summer

Począwszy od 2011 r. Calvin Klein wypuszcza letnie perfumy unisex o typowo letnim, orzeźwiającym zapachu. Są one tworzone z myślą o wakacyjnych podróżach, odpoczynku na plaży i letnich imprezach na świeżym powietrzu. W edycji z 2016 r. w nucie głowy, znajdują się aromaty: cytryny, mojito, zielonego jabłka, imbiru i limonki. Serce tych perfum tworzą ekstrakty z: jałowca, gardenii i gujawy. Natomiast podstawą tej kompozycji zapachowej są: mleczko kokosowe, cedr i mech.

Odważna kompozycja zapachowa: Dolce&Gabbana, Anathology

Kolejnym popularnym „zapachem bez płci” jest propozycja perfum od domu modowego Dolce&Gabbana. Kompozycja nazwana „Anthology” w zamierzeniu twórców receptury przeznaczona jest dla osób, które lubią być w centrum zainteresowania. W nucie głowy znajdują się ekstrakty z: ananasa i różowego pieprzu, w nucie serca – z jaśminu, gardenii i tuberozy. Z kolei podstawę tych perfum tworzą zapachy: irysa, paczuli, benzoesu i wanilii.

Delikatne nuty zapachowe uniwersalnych perfum Kenzo, Vintage

W ofercie francuskiego domu modowego – Kenzo, znajduje się linia perfum Vintage, która adresowana jest zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Składa się ona z czterech różnych zapachów, stylistyką opakowań nawiązujących do lat 70. Najbardziej rozpoznawanym zapachem Kenzo z linii Vintage jest Peace and Love, w którym dominują orientalno-drzewne aromaty. Nutę głowy tych perfum tworzy ekstrakt z mandarynki i pomarańczy, nutę serca – drzewo cedrowe. Natomiast w ich podstawie znajduje się kompozycja zapachowa złożona z bobu, wanilii i piżma.