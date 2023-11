Reklama

Macie już prezenty na święta? My też nie. Ale na szczęście istnieje wielki prezentownik 2017 Party.pl, w którym podpowiadamy jak wybrać idealny podarunek dla chłopców, dziewczynek, dżentelmenów, gadżeciarzy, wybrednych panów, miłośniczki domowego wellness oraz urodowej gadżeciary. Tym razem mamy dla was przewodnik po najlepszych zapachach na święta dla kobiet.

Mówi się, że perfumy są rzeczą na tyle osobistą, że nie należy ich dawać na prezent. Ale nic tak nie mówi „wesołych świąt" jak flakon boskiego zapachu. Z naszą ostateczną selekcją najlepszych perfum na święta 2017 traficie w gust każdej kobiety!

Więcej: Spytaliśmy gwiazdy, czy kupują kosmetyki na prezenty i co same chciałyby dostać. Zobacz co na swojej liście mają Kożuchowska, Zawadzka, Janachowska, Cegielska i Sworowska!

Zadig & Voltaire

This is her!, 279 zł / 50 ml – Douglas

Tom Ford

Tuscan Leather, 899 zł - 50 ml / Douglas

Oriflame

Sublime Nature Tonka Bean, 99,99 zł - 50 ml

Miu Miu

Miu Miu, 349 zł - 50 ml

Marc Jacobs

Decadence, 375 zł - 50 ml

Marc Jacobs

Daisy Eau So Fresh, 425 zł - 125 ml

L'Occitane

Terre de Lumiere, 399 zł

Kenzo

Kenzo World, 379 zł - 50 ml

Więcej: Perfumy damskie i perfumy męskie w jednym: Calvin Klein One Summer, Dolce&Gabbana Anatgology, Kenzo Vintage

Jo Malone London

Amber & Lavender Cologne, 499 zł - 100 ml / Douglas

Jean Paul Gaultier

Scandal, 339 zł - 50 ml / Douglas

Hermes

Twilly d'Hermes, 395 zł - 50 ml

Guerlain

Pera Granita, 425 zł - 125 ml / Douglas

Gucci

Bloom, 399 zł - 50 ml / Douglas

Frederic Malle

Noir Epices, 630 zł - 50 ml / Galilu

Więcej: Seksowne perfumy na wieczór – klasyczne i uwodzicielskie zapachy dla niej

Frederic Malle

Musc Ravageur, 575 zł - 50 ml / Galilu

Frederic Malle

Dries van Noten, 620 zł - 50 ml / Galilu

Dior

Miss Dior Eau de Parfum, 459 zł - 50 ml / Douglas

Cartier

La Panthere Etincelante, 170 zł - 25 ml

Byredo

Mojave Ghost, 470 zł - 50 ml / Galilu

Bulgari

Goldea, 409 zł - 50 ml / Douglas

Boucheron

Quatre, 169 zł - 100 ml