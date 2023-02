Seriale francuskie, które warto znać. Po te tytuły sięgamy w serwisach streamingowych

Seriale francuskie to nie tylko romanse i melodramaty. Historia dżentelmena-włamywacza, czyli „Lupin” podbiła serca wielu widzów. Produkcje takie jak "Czarny punkt", nazywany europejskim "Twin Peaks", zatrzymają was na dłużej. Na tej liście znajdziecie zarówno komedie, jak i mroczne thrillery.

Choć seriale francuskie nie cieszą się aż tak wielką popularnością jak produkcje ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, to mają mnóstwo wiernych fanów. Podobnie jak w innych krajach obecnie we Francji powstaje wiele serii kryminalnych, jak „Lupin” z czarującym Omarem Sy, który podbił serca widzów główną rolą w filmie „Nietykalni”. W ofercie nie brakuje też znacznie mroczniejszych pozycji jak „Las” czy też „Czarny punkt”, który został nazwany przez fanów europejskim „Twin Peaks”. Możemy również liczyć na seriale z nadprzyrodzonymi wątkami („7 żyć Lei”) oraz oczywiście produkcje obyczajowe („Mitomanka”). Przygotowaliśmy listę, na której każdy znajdzie coś dla siebie.

Historia inspirowana fikcyjną postacią Arsène Lupina to jeden z najpopularniejszych seriali francuskich ostatnich lat. Twórcy serii o dżentelmenie-włamywaczu postanowili pokazać jego losy we współczesnych czasach. Produkcja szybko zyskała duży rozgłos, dzięki Omarowi Sy. Widzowie zakochali się w aktorze, który grał nieokrzesanego opiekuna, zajmującego się niepełnosprawnym bogaczem w filmie „Nietykalni”.

Tym razem francuski gwiazdor wcielił się w Assane Diopa. Mężczyzna w rzeczach po zmarłym ojcu znajduje książkę o przygodach Arsène Lupina, która całkowicie odmienia jego życie. Wtedy postanawia zostać mistrzem kradzieży. Podczas brawurowych rabunków posługuje się wyjątkowo skutecznymi technikami manipulacji oraz iluzji. Po 25 latach wreszcie ma okazję, by pomścić śmierć taty, który najprawdopodobniej został wrobiony w kradzież przez potężną rodzinę Pellegrinich.

„Lupin” ma wszystko to, czego szukamy we francuskich produkcjach – dynamiczny wątek kryminalny z romansem w tle. Twórcy jednak chcieli uniknąć zbyt przytłaczającej historii i co jakiś czas rozluźniają atmosferę, dzięki czemu „Lupin” pozostaje niezobowiązującą rozrywką, którą śledzi się z zainteresowaniem i przyjemnością.

Z pewnością do znacznie cięższych gatunkowo seriali francuskich należy „Las”. W małym miasteczku dochodzi do zaginięcia młodej dziewczyny. Nastolatka ucieka do wielkiego i niezgłębionego lasu ardeńskiego. Chwilę przed zniknięciem widzimy, jak telefonuje do swojej nauczycielki, która zgłasza sprawę policji. To właśnie wokół postaci Evy Mendel kręci się cała akcja. Lata temu samotna pedagog pojawiła się w mieście w tajemniczych okolicznościach. Szybko angażuje się w śledztwo, ponieważ czuje, że zaginięcie dziewczyny może być powiązane z jej osobistą traumą.

„Las” nie należy do typowych seriali kryminalnych. W produkcji równie ważne jak śledztwo jest historia mieszkańców małego miasteczka. Z każdym odcinkiem poznajemy ich osobiste problemy oraz często trudną przeszłość, która rzuca cień na obecne życie. W lokalnej społeczności dochodzi do zdrad, zawiści, a nawet morderstw. Oprócz tego dużą rolę odgrywa malowniczy i bezkresny las, który świetnie prezentuje się podczas długich ujęć. Fani seriali kryminalnych nie przejdą obok tej produkcji obojętnie.

Jeśli spodoba wam się „Las” i będziecie szukali podobnych seriali francuskich, możecie sięgnąć po „Czarny punkt”, który miał premierę w tym samym roku. Inspektor policji i nowy prokurator odnajdują w mrocznym lesie wiszące na drzewie ciało. Brzmi znajomo? Oglądając „Czarny punkt”, nie można choć na chwilę nie wrócić do „Twin Peaks” i pytania, które zadawali sobie wszyscy: kto zabił Laurę Palmer? Akcja francusko-belgijskiej produkcji dzieje się małym górskim miasteczku, Villefranche. Żyjąca tam niewielka i zamknięta społeczność otoczona jest tysiącami hektarów gęstego lasu.

Prokurator Frank Siriani musi nie tylko rozwiązać zagadkę, ale także poznać mieszkańców, co w przypadku osoby z zewnątrz nie jest łatwe. Po zamknięciu tartaku atmosfera w Villefranche zrobiła się bardzo gęsta. W dodatku lokalna społeczność mierzy się rownież z problemami z ekologią. Niektórzy są przekonani, że to właśnie tajemniczy las jest odpowiedzialny za wszelkie nieszczęścia. Siriani musi współpracować z dowodzącą miejscową żandarmerią Lauren Weiss, by zrozumieć zwyczaje ludności, której część nadal wierzy w pogańskie rytuały i śmiertelnie poważnie traktuje siły natury.

Wśród seriali francuskich coś dla siebie znajdą też miłośnicy serii z dreszczykiem. Najwyraźniej trend historii osadzonych w małych miasteczkach dotarł również do Francji. W „Marianne” poznajemy Emmę, pisarkę pochodzącą z małej nadmorskiej miejscowości, która z pewnych przyczyn odwiedza rodzinne strony. Autorka bestsellerowej serii o przygodach Lizzie Larck, która zmaga się z tajemniczym demonem o imieniu Marianne, postanawia przejść na emeryturę. Okazuje się, że stworzona przez nią postać z zaświatów pojawia się w rzeczywistości i nakazuje artystce kontynuowanie pisania.

Fani są zgodni co do tego, że „Marianne” to jedna z bardziej przerażających produkcji, jakie znajdziemy na Netfliksie. Elden – miasteczko, w którym każdy zna Emmę – tworzy niepowtarzalny klimat tego horroru. Odosobnione domki w lesie, mgła, lokalny ksiądz, który przeczuwa nadejście zła, świetnie wpisują się w atmosferę serialu z dreszczykiem. Napięcie rośnie tu z każdym odcinkiem. Sceny grozy od czasu do czasu przerywane są momentami, w których możemy przyjrzeć się bliżej naszej bohaterce oraz jej relacji ze znajomymi z dawnych lat. Jeśli lubicie czasem bać się przed ekranem, to „Marianne” jest serią dla was. Przypominamy, że nie tylko francuskie serie cieszą się obecnie popularnością. Jeśli chcecie nieco poszerzyć swoją bazę tytułów, polecamy nasze seriale z różnych stron świata.

Jeśli interesują was nie tylko seriale francuskie, ale także historia kraju leżącego nad Sekwaną, waszą uwagę zwróci „Bazar de La Charité”. Wydarzeniem rozpoczynającym akcję produkcji jest pożar w Paryżu, który wybuchł w 1897 roku. Nie jest to jeden z wielu pożarów. Do tragedii, która rzuciła cień na życie stolicy Francji, doszło podczas pięciodniowej inicjatywy charytatywnej na rzecz ubogich, którą co roku organizowała francuska, katolicka arystokracja. Z czasem Bazar de La Charité stał się znanym wydarzeniem towarzyskim, które przyciągało pochodzące z elit rodziny z dziećmi. Pożar, który wybuchł 4 maja, strawił tymczasową konstrukcję, stojącą na Polach Elizejskich. W środku znajdowało się wówczas blisko 1600 osób. Ostatecznie w ogniu zginęło ponad 120 osób, a wśród ofiar zdecydowaną większość stanowiły kobiety (podobno znaleziono jedynie sześć męskich ciał). Dwa dni później w katedrze Notre-Dame odbyła się msza żałobna z udziałem prezydenta Félixa Faure.

W serialu tragedia nie tylko odmieniła Paryż. Sprawiła, że życie Alicji, Adriany i Róży już nigdy nie było takie samo. Pożar służy tu za tło historyczne do pokazania losów trzech bohaterek, które będą mierzyły się z konsekwencjami kradzieży tożsamości, zakazanej miłości, zdrady oraz emancypacji. Wydarzenie z 1897 roku to również pretekst do pokazania sytuacji kobiet. Ostatecznie dostajemy ciekawą opowieść z pięknymi kostiumami, a przy okazji lekcję historii.

Na szczęście seriale francuskie to nie tylko mroczne serie kryminalne, ale również komedie. Jeśli szukacie dobre rozrywki i okazji, by parsknąć śmiechem, „Rodzinny biznes” będzie idealnym wyborem. Mieszkający na przedmieściach Paryża bohaterowie szukają pomysłu na to, jak przetrwać w niełatwych czasach. Rodzinny sklep z koszernym mięsem zaczyna podupadać. Trzydziestoparoletni Joseph postanawia ubiegać się o grant na tworzenie aplikacji, by nie skończyć, prowadząc rozpadający się biznes ojca. Niestety jego pomysły nie wzbudzają entuzjazmu u dyrektorów korporacji. Gdy mężczyzna przypadkowo wpada na dawną znajomą, dowiaduje się, że już niedługo Francja zalegalizuje marihuanę. W jego głowie pojawia się pomysł na nowy rodzinny biznes. Serial opiera się przede wszystkim na komedii omyłek, ale także na ostrym dowcipie przeznaczonym raczej dla dorosłych (lub wytrzymałych) widzów. Jeśli szukacie przerwy od poważnych produkcji, polecamy wam przyjrzeć się naszemu zestawieniu seriali komediowych.

Oglądając seriale francuskie, możemy nie tylko wiele nauczyć się o historii i kulturze tego kraju. Z serii „Mitomanka” możemy z pewnością dowiedzieć się, jak zniechęcić do siebie rodzinę i przyjaciół. Wystarczy kłamać. Kłamać jak najwięcej i to w jak najpoważniejszych kwestiach. Wypalona beznadziejną pracą i przytłoczona domowymi obowiązkami matka ma dość bycia lekceważoną. W dodatku podejrzewa, że jej partner ma romans. Kobieta postanawia zgromadzić wokół siebie domowników i oświadczyć, że… ma raka. Dla usprawiedliwienia bohaterki – w tej rodzinie nikt nie jest szczery. Choć udaje się jej zwrócić na siebie uwagę, to z czasem zaczyna rozumieć, jak trudne jest życie z nowotworem. Szczególnie tym wymyślonym.

W ofercie seriali francuskich znajdziemy również produkcje polityczne pełne intryg, nieczystych zagrań i podejrzanych układów. I to z gwiazdorską obsadą. „Marseille” (nazywana francuskim „House of Cards”) to seria o walce o fotel burmistrza nadmorskiego miasta. Robert Taro (w tej roli fenomenalny Gérard Depardieu) rządzi Marsylią od 25 lat. W zbliżających się wyborach będzie musiał pokonać Lucasa (Benoît Magimel), swojego podopiecznego, który nie chce dłużej czekać na swoją kolej. Kampanie polityczne pełne są ciosów poniżej pasa. Oprócz tego mamy wszystkie elementy ciemnej strony polityku: seks, narkotyki, a nawet morderstwa. Przy okazji poznajemy realia południowej Francji oraz różnorodność problemów Marsylii, gdzie elita zamieszkuje wille w luksusowych dzielnicach, a północne przedmieścia zajęte są przez biedniejszych. Choć „Marseille” nie odbiło się tak szerokim echem jak „House of Cards”, to przekonacie się, że Francuzi nie mają się czego wstydzić.

Przeglądając seriale francuskie na Netfliksie, możemy trafić na bardzo nietypową serię kryminalną, „7 żyć Lei”. Siedemnastoletnia bohaterka podczas spaceru po kanionie przypadkowo trafia na ludzkie zwłoki. Początek nie brzmi osobliwie, ale zaraz po kontakcie ze szkieletem Léa przenosi się w czasie i nagle budzi się w latach 90. Zmieniła nie tylko czasy, ale również ciało. Nastolatka staje się Ismaelem – młodym mężczyzną, którego szczątki znalazła w kanionie. Léa siedem razy otwiera oczy w ciałach różnych osób i odkrywa powiązania między postaciami. Przy okazji bohaterka poznaje też sekrety własnej rodziny. Oglądamy nie tylko metafizyczne śledztwo, ale również razem z Léą szukamy odpowiedzi na pytanie: jaki jest prawdziwy cel jej podróży. Jeśli przepadacie za paranormalnymi wątkami, polecamy zebrane przez nas seriale o duchach.

Na liście seriali francuskich znajdują się pozycje, które mogą naprawdę zaskoczyć nas pomysłowością. Wyobraźmy sobie polską produkcję o bezrobotnym, który bierze udział w rekrutacji na szemrane stanowisko, wiążące się z wymuszeniami i porwaniami. W roli głównej wystąpiłby Zbigniew Boniek lub Grzegorz Lato – któraś z legend polskiej piłki nożnej. Na taki pomysł wpadli twórcy „Zakładnika”.

Szukając możliwości zarobku, 57-letni Alain Delambre decyduje się na zatrudnienie w firmie, która planuje wielkie zwolnienia w jednej ze swoich fabryk. W trakcie dość dziwnej rekrutacji, która polega na porwaniu i przetestowaniu wytrzymałości kandydatów, nasz bohater orientuje się, że jest tylko pionkiem w większej grze. Alain z pomocą bezdomnego przyjaciela postanawia wdrożyć w życie własny plan.

W roli głównej wystąpił sam Eric Cantona, jeden z najsłynniejszych francuskich piłkarzy i legenda klubu Manchester United. Choć taki ruch wiąże się ze sporym ryzykiem, emerytowany piłkarz poradził sobie z aktorskim wyzwaniem naprawdę dobrze. Historia jego bohatera posłużyła twórcom do pokazania bezrobocia we Francji, które w niektórych sektorach staje się poważnym problemem.

Jeśli macie ochotę na więcej, seriali francuskich poniżej znajdziecie zestawienie tytułów, które mogą przypaść wam do gustu. Wśród nich znajdziecie zarówno kryminały, dokumenty, jak i produkcje obyczajowe. Fanom zagranicznych serii polecamy również niemieckie seriale.