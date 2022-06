Małgorzata Rozenek odsłania umięśniony brzuch w pastelowym garniturze. ZDJĘCIA 

Na wydarzeniu Twórców Internetowych See Bloggers Małgorzata Rozenek wystąpiła w roli prelegentki, uczestnicząc w panelu: "Budowanie zaufania w sieci, do celów odpowiedzialnych społecznie".

Wiecie, jak ważny dla mnie jest upowszechnianie i odkłamanie tematu in vitro. I o tym między innymi rozmawiałyśmy. Internet to nie tylko zabawne filmiki, selfie czy relacjonowanie życia. To też przestrzeń na tematy ważne, a jeśli ktoś, tak jak ja i wielu innych znakomitych panelistów See Bloggers może wykorzystać swoją popularność i zasięgi – niech to robi - napisała na Instagramie.