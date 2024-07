Paulina Krupińska zachwyciła w sukience duetu Paprocki&Brzozowski na imprezie Flesz Fashion Night. Piękna modelka już trzeci rok z rzędu jest muzą projektantów. Jak udało dowiedzieć się Party.pl inspiracją do stworzenia pięknej sukni były gwiazdy złotej ery Hollywood. Połysk, glamour i zmysłowość to to, na co postawili projektanci. Białą sukienkę projektanci stworzyli z cekinów i brokatowego tiulu wyszywanego kamieniami. Młoda mama na wybiegu prezentowała się fantastycznie! Zresztą zobaczcie sami!

Paulina Krupińska na Flesz Fashion Night



WBF

WBF

Paulina Krupińska na przymiarkach w butiku Paprocki&Brzozowski

ostatnie przymiarki FLESZ FASHION NIGHT - jak myślicie, kto to?___więcej na SNAPie: paprobrzozo

Posted by paprocki&brzozowski on 5 listopada 2015