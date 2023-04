Fryderyki 2023: Paulina Krupińska zaliczyła wpadkę na scenie. Wyszło niezręcznie 

Właśnie przed chwilą poznaliśmy nominowanych do prestiżowej nagrody muzycznej, jaką są Fryderyki. Wśród artystów, którzy mają szansę na to wyróżnienie są młodzi i zdolni muzycy, którzy zawładnęli sceną muzyczną. Lista jest długa, a my bardzo kibicujemy wszystkim. W kategorii muzyka rozrywkowa szansę na statuetkę mają: Fonograficzny debiut roku: Grzegorz Hyży Maja Koman Sara Brylewska SISTER WOOD THE DUMPLINGS Album roku rock: Behemoth „The Satanist” Curly Heads „Ruby Dress Skinny Dog” Luxtorpeda „A Morał Tej Historii Mógłby Być Taki, Mimo, Że Cukrowe, To Jednak Buraki”’ Natalia Przybysz „Prąd” Organek „Głupi” Album roku pop: Artur Rojek „Składam się z ciągłych powtórzeń” Gaba Kulka „The Escapist” Grzegorz Turnau „7 widoków w drodze do Krakowa” LemOn „Scarlett” Mela Koteluk „Migracje” Utwór roku: Artur Rojek "Beksa" Artur Rojek "Syreny" Fisz Emade Tworzywo "Ślady" Natalia Przybysz "Miód" Skuba "Nie mam dla ciebie miłości" Album roku hip-hop: O.S.T.R. & Marco Polo „Kartagina” PEJA „Książę aka. SLUMILIONER” Sokół i Marysia Starosta „Czarna Biała Magia” TEDE „#kurt_rolson” TEN TYP MES „Trzeba było zostać dresiarzem” Album roku elektronika/ indie/ alternatywa: Fisz Emade Tworzywo „Mamut” MALEŃCZUK & PSYCHODANCING „Tęczowa Swasta” PUSTKI „Safari” Skubas „Brzask” THE DUMPLINGS „No Bad Days” Album roku muzyka korzeni: Grażyna Auguścik Orchestar „Inspired by Lutosławski” JAN KYKS SKRZEK i ŚLĄSKA GRUPA...