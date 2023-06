Rodzina Pauliny Krupińskiej ma wiele powodów do świętowania w tym miesiącu! Wczoraj urodziny obchodził Sebastian Karpiel-Bułecka, a dziś 3 latka kończy ich synek Jędruś! Paulina Krupińska z tej okazji pokazała sporo zdjęć z chłopczykiem. Po raz pierwszy pokazała też twarz dziecka! Do kogo jest podobny? Tylko spójrzcie na te słodkie fotki. Zobacz także: Paulina Krupińska pokazała syna. Jędrek to już duży chłopiec! Paulina Krupińska pokazała twarz synka. Jędrek ma już 3 latka Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka bardzo długo ukrywali wizerunek swoich dzieci. Rzadko dzielą się rodzinnymi zdjęciami, a kiedy już je publikują to raczej nie widać na nich twarzy ich pociech. Tym razem Paulina zrobiła wyjątek, ale okazja jest ogromna! Jędruś kończy własnie 3 latka! A dzisiaj 3️⃣ urodziny ma Nasz Jędruś ❤️❤️🎉🎊🎁 Kiedy on tak urósł? Pytanie każdego rodzica 😉 Gospodyni "Dzień Dobry TVN" podzieliła się kilkoma wzruszającymi zdjęciami z synkiem. Na jednym z nich widać buzię chłopca. Jak myślicie, do kogo jest bardziej podobny, do mamy czy taty? Oczywiście dołączamy się do urodzinowych życzeń! Zobacz także: Paulina Krupińska pierwszy raz pokazała tak namiętne zdjęcie ze ślubu! Robi wrażenie Paulina Krupińska świętuje 3. urodziny swojego synka Jędrka. Krupińska rzadko pokazuje zdjecia swoich dzieci w sieci. Przez długi czas w ogóle nie publikowała ich wizerunku na portalach społecznościowych. Teraz troszkę się to zmieniło, ale rodzice wciąż dbają o prywatność swoich pociech. Zobaczcie zdjęcia, które zamieściła na Instagramie: Wyświetl ten post na Instagramie. ...