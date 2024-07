Marki Aerin - założona przez wnuczkę tej Estée Lauder, Aerin Lauder - rozszerzyła swoją ofertę o luksusowe akcesoria. Twarzą kampanii została ikona nowoczesnej - a przy tym niezwykle kobiecej - elegancji: Olivia Palermo.

„Olivia zawsze była dla mnie źródłem inspiracji - idealnie reprezentuje estetykę Aerin’’ - oświadczyła założycielka marki.

Co znajdziemy w limitowanej (każdy model powstał w ilości mniejszej niż 100 sztuk!) kolekcji dodatków? Torebki o klasycznym fasonie z nowoczesnym wykończeniem (ceny od ok. 1700 zł do ok. 9000 zł), dziewczęce baleriny z paseczkiem lub wstążką wokół kostki (od ok. 1800 zł do ok. 4300 zł), a także ponadczasowe, aksamitne i jedwabne szaliki w bezpiecznych kolorach.

Jak wam się podoba Olivia w roli „twarzy’’ marki Aerin?

Olivia Palermo w kampanii akcesoriów AERIN

Torebki AERIN, od ok. 1700 zł do ok. 9000 zł

Baleriny AERIN, od ok. 1800 zł do ok. 4300 zł