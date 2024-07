Ubrania w stylu bieliźnianym to obecnie jeden z najpopularniejszych trendów. Dominują w nim welury, koronki oraz satynowe i transparentne materiały. Najpopularniejszymi ubraniami tego typu są luźne bluzki, proste i koronkowe sukienki, przypominające halkę oraz biustonosze z ozdobnymi ramiączkami. Można nosić je zarówno w formie klasycznej, jak i tworzyć stylizacje z golfami i bluzkami z długim rękawem.

Styl bieliźniany narodził się na światowych wybiegach w latach 90. Sławni projektanci przenosząc koszule i halki z sypialni na ulicę, inspirowali się XIX-wiecznym buduarem. Dla tego stylu charakterystyczne są przezroczyste tiule, gładkie – satynowe i jedwabne – tkaniny, oraz zmysłowe koronki. Ubrania w stylu bieliźnianym niejednokrotnie budzą kontrowersje, zakładając je łatwo przekroczyć granicę przyzwoitości.

Koronkowe sukienki bieliźniane: slip dresess, halki, koszule nocne

Sukienki bieliźniane, zwane również slip dresses, przypominają koszule nocne lub halki, które niegdyś zakładano pod ubranie. Są one inspirowane stylem buduarowym (stylem typowo kobiecym, jego nazwa pochodzi od pomieszczeń zajmowanych przez reprezentantki płci pięknej). Dominują w nich proste formy oraz delikatne satynowe lub połyskujące materiały. Zazwyczaj sukienki bieliźniane mają cieniutkie ramiączka i koronkowe zdobienia – najczęściej na dekolcie lub na dole kreacji. Można nosić je zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje: wesela, przyjęcia urodzinowe, imprezy firmowe czy spotkania ze znajomymi. Do sukienek bieliźnianych najlepiej pasują golfy, skórzane kurtki w stylu rockowym lub typu bober jacket oraz czarny, klasyczny T-shirt.

Bieliźniane topy

Podobnie jak sukienki także bieliźniane topy wykonane są z satynowych lub jedwabnych materiałów. Mają one duże i ozdobione koronką dekolty w kształcie litery V. Pod tego typu bluzki zazwyczaj nie zakłada się biustonosza. Bieliźniane topy nosi się z jeansami, luźnymi marynarkami oraz nienarzucającymi się spódniczkami. Takie stylizacje idealnie dopełniają trampki lub delikatne sandały na niskim obcasie.

Prześwitujące ubrania

Jednym z wyznaczników bieliźniarskiego trendu w modzie są transparentne ubrania, spod, których prześwitują staniki. Biustonosze zakładane do tego typu bluzek przeważnie są ozdobne i mają koronkowe detale. Do prześwitujących ubrań pasują także staniki z nietypowymi ramiączkami: skrzyżowane na plecach lub na dekolcie, z ozdobną biżuterią czy wiązaniami przy szyi.

Piżamowe spodnie

Najtrudniejszym elementem stylizacji w stylu bieliźnianym są spodnie łudząco przypominające te od piżamy. Są one luźne i najczęściej wykonane z bawełny. Najlepiej nie łączyć ich z bieliźnianym topem, a z białą koszulą, balerinami lub sandałami i prostymi dodatkami.