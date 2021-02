Seksowne body na walentynki jak Victoria's Sercret w Lidlu! Kosztuje tylko 34,99 zł

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, a Lidl już od 4 lutego będzie miał w sprzedaży prawdziwą walentynkową perełkę - mowa o koronkowym body dostępnym aż w pięciu różnych modelach. Każde z nich będzie kosztować jedynie 34,99 zł. Każdy z modeli dostępny jest w standardowej rozmiarówce - od rozmiaru S do L. Body będziecie mogły kupić w sklepach stacjonarnych Lidla, jak i na stronie internetowej. Jak widzicie, Lidl kolejny raz udowodnił, że seksowna koronkowa bielizna wcale nie musi być droga! Przejrzeliśmy wiele innych propozycji podobnych body np. w Victoria's Secret i zapewniamy was - tańszych modeli o tak seksownych krojach nie znajdziecie nigdzie!

Czerwone body z długim rękawem to nasza propozycja numer jeden. Intensywny kolor, siateczka i koronka... To body wygląda naprawdę dobrze, a kosztuje jedyne 34,99 zł. Co powiecie na ten model?

Czarne koronkowe body to propozycja dla miłośniczek klasyki.

A może skusisz się na te w kolorze jasnego fioletu? Ta ostatnia propozycja ma piękny dekolt na plecach!

Co myślicie o pięknych koronkowych propozycjach z Lidla? My uważamy, że w tym przypadku nie warto przepłacać i zdecydować się na model w tak niskiej cenie! Opcją wartą zastanowienia są również powyższe modele - zamówisz je dosłownie w trzy minuty!