Meghan Markle w ogniu krytyki za stylizację u Oprah Winfrey: "Mówisz o cierpieniu w sukience za 18 tys. zł!"

Za nami jedno z najgłośniejszych wydarzeń medialnych 2021 roku. Meghan Markle i książę Harry udzielili wyjątkowego wywiadu u Oprah Winfrey, w którym padły słowa o rasizmie w rodzinie królewskiej czy o depresji Meghan, która w piątym miesiącu ciąży chciała popełnić samobójstwo. Głośnych echem w mediach odbiły się nie tylko jej szczere słowa, ale również stylizacja. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o ceny poszczególnych elementów garderoby i dodatków. Najdroższa okazała się sukienka. Sprawdźcie szczegóły poniżej.

Zobacz także: Meghan u Oprah ujawniła, jakie stosunki łączą ją z Królową Elżbietą II: "Zawsze była dla mnie..."

ZOBACZ WIDEO Szokujący wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego. Oto 5 najmocniejszych fragmentów 01:51

Meghan Markle w sukience Armani za 18 tys. zł

Internauci na fanowskich profilach na Instagramie są wściekli na Meghan Markle za jej stylizację. Gwiazda zdecydowała się na piękną długą jedwabną czarną sukienkę z motywem kwiatowym. To projekt luksusowego domu mody Armani. Sukienka kosztuje ok. 18 tysięcy złotych. I to właśnie jej cena wzbudziła najwięcej emocji. Fani zwracają uwagę na to, że Meghan nie powinna epatować tak bardzo bogactwem w trudnych czasach kryzysu:

- To nie jest właściwy wybór stroju (jeśli chodzi o cenę!) w tych czasach, ponieważ wiele osób naprawdę cierpi, zwłaszcza gdy udzielasz wywiadu na temat twojego ciężkiego życia i cierpienia... a Harry w tym samym czasie siedzi obok niej z dziurami w butach i koszuli, która jest dla niego za mała... - W tak drogiej sukience straciła rozum! Jest środek kryzysu, ludzie tracą pracę! Ona jest jak wąż. - Piękna kobieta, ale kiepski dobór sukienki!

To tylko kilka z komentarzy, które padły pod adresem Meghan Markle. Co sądzicie o jej looku? Czy wybór przez nią tak drogiej sukienki i pozostałych akcesoriów był dobrą decyzją? Dodajmy, że Meghan znana jest z dość wysublimowanego poczucia stylu. Wydawanie kroci na ubrania było krytykowane m.in. przez księcia Karola: "Książę Karol jest niezadowolony z fortuny, jaką musi wydawać na księżną. Czuje się, jak chodzący bankomat".

Zobacz także: Szokujący wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego. Oto 5 najmocniejszych fragmentów

Jak oceniacie stylizację Meghan Markle u Oprah Winfrey?

Mat. pras.

A tak prezentuje się reszta stylizacji Meghan Markle.